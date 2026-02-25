Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanım Kaan Özhelvacı, Faruk Eczacıbaşı’nın konuk olduğu EGİAD Dönüşüm Sahnesi’nin açılış konuşmasında, değerlendirmelerde bulunarak, EGİAD’ın kurumsal yapısı hakkında bilgi verdi.

Kaan Özhelvacı: Bizler dönüşümü takip eden değil, yön veren bir nesil olmak istiyoruz

Açılış konuşmasına EGİAD’ın kurumsal duruşu ve vizyonu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak başlayan Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, “EGİAD Cumhuriyet değerlerinden güç alan Atatürk’ten güç alan bir yapıdır. Belki de en önemlisi biz EGİAD’ı bir liderlik okulu olarak görüyoruz.

İnanıyoruz ki güçlü şirketler güçlü ideallerle inşa edilir. İçinde bulunduğumuz dönem sıradan bir dönem değildir. Dijitalleşme yapay zeka ve toplumsal beklentiler gibi başlıklar bize tek bir beklentiyi söylüyor artık dönüşüm bir zorunluluktur. Bizler bu dönüşümü takip eden değil, yön veren bir nesil olmak istiyoruz.” diye konuştu.

“EGİAD’ın ezberleri bozan bir enerji merkezi olsun istiyorum”

Ayrıca, gelecek süreçte EGİAD’ın ezberleri bozan bir enerji merkezi olmasını istediğini vurgulayan Başkan Özhelvacı, dönüşüm sahnesinin şirketlerin hamlelerine eşsiz bir katkı sunacağına inandığının altını çizerek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bu noktada çok kritik bir kavram var ‘yaratıcı yıkım’. Bu kavram bugün hiç olmadığı kadar anlam kazanıyor. Beceriler yeniden tanımlanıyor. Yapay zeka ekonomik sistemlerin yeniden tasarlandığı bir dönemin habercisidir. Biz bu dönüşümü bir tehdit olarak değil büyük bir sıçrama fırsatı olarak görüyoruz.

Gördük ki iş dünyasında dönüşüm parlak sunumlardan kalan bir hedef değil. Bizzat şirketlerin kalbinde hayata geçirilmesi gereken zorlu bir yolculuktur. İstiyoruz ki biz liderlik okulu olan EGİAD’ın ezberleri bozan bir enerji merkezi olsun. Bu buluşmanın şirketlerimizdeki hamlelerimize eşsiz bir katkı sunacağına yürekten inanıyorum.”