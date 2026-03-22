Bayram döneminde mesaj trafiği artarken, yeni bir dolandırıcılık yöntemi de dikkat çekmeye başladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre, son dönemde özellikle mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya üzerinden yayılan içerikler ciddi risk taşıyor.

Yapılan uyarılarda, dolandırıcıların artık yapay zeka destekli sistemleri kullanarak daha ikna edici mesajlar hazırladığı belirtildi. Bu içerikler bazen resmi bir kurumdan gelmiş gibi, bazen de kişinin yakınıymış gibi kurgulanıyor.

Tanıdık biri gibi davranıyorlar

Açıklamaya göre dolandırıcılar, kullanıcıların güvenini kazanmak için mesajları oldukça gerçekçi hazırlıyor. Yazım dili, hitap şekli ve içerik akışı, sanki gerçekten tanıdık birinden gelmiş hissi veriyor. Bu da birçok kişinin şüphe duymadan mesajı açmasına neden olabiliyor.

Yetkililer, bu yöntemin özellikle son günlerde daha sık görüldüğünü aktardı. Mesajların içinde yer alan bağlantıların ise asıl tehlikeyi oluşturduğu vurgulandı.

Bayram yoğunluğunu fırsata çeviriyorlar

Bayram dönemlerinde artan iletişim trafiği, dolandırıcılar için uygun bir zemin oluşturuyor. İnsanların daha fazla mesaj aldığı bu günlerde sahte içeriklerin fark edilmesi zorlaşıyor.

Söz konusu mesajlarda yer alan linklere tıklayan kullanıcıların kişisel verileri ve banka bilgileri ele geçirilmeye çalışılıyor. Bu nedenle kaynağı belli olmayan hiçbir mesaja güvenilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Şüpheli linklere dikkat çekildi

Yetkililer, özellikle doğrulanamayan bağlantıların kesinlikle açılmaması gerektiğini vurguluyor. Dijital ortamda hassas bilgilerin paylaşılmaması da en önemli uyarılar arasında yer alıyor.

Açıklamada, vatandaşların bu tür içeriklere karşı daha dikkatli ve tedbirli davranmasının önemine değinildi. Küçük bir dikkatsizlik, ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor.