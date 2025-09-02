İzzet Özilhan, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biri olarak tanınıyor. Anadolu Grubu’nun yönetiminde önemli bir rol oynayan Özilhan, aynı zamanda cemiyet hayatında da sıkça yer alıyor. Türk iş dünyasında etkili bir isim olan Özilhan’ın hayatı, kökeni, serveti ve özel yaşamı merak konusu.

İzzet Özilhan kimdir?

İzzet Özilhan, 27 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul’da doğdu. Anadolu Grubu’nun kurucularından Tuncay Özilhan’ın oğlu olan Özilhan, dedesinin adını taşıyor. Eğitimini ABD’de Hofstra Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans alanında tamamladı. İş hayatına 2006’da Coca-Cola A.Ş.’de Marka Temsilcisi olarak başladı. Ardından Coca-Cola Hellenic A.Ş.’de Satış Yöneticisi, Efes Rusya’da Finans Müdürü ve Anadolu Efes Türkiye’de çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev aldı. 2024 itibarıyla Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masa Başkanı olarak faaliyet gösteriyor. Özilhan, iş dünyasındaki stratejik vizyonuyla dikkat çekiyor.

Nereli?

İzzet Özilhan, İstanbul doğumlu. Ailesi, Kayseri kökenli. Babası Tuncay Özilhan, 1947’de Kayseri’de doğdu ve Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak biliniyor. Dedesi İzzet Özilhan ise 1920’de Kayseri’nin Develi ilçesinde dünyaya geldi ve Anadolu Grubu’nun kurucularından biri oldu. Özilhan ailesi, Kayseri’nin girişimci ruhunu iş dünyasına taşıyan köklü bir aile olarak tanınıyor.

Serveti ne kadar?

İzzet Özilhan’ın kişisel serveti hakkında kesin bir rakam kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak, Anadolu Grubu’nun yönetiminde yer alması ve aile mirası, onun ekonomik gücünü artırıyor. Forbes Türkiye’nin 2020 verilerine göre, babası Tuncay Özilhan’ın serveti yaklaşık 475 milyon dolar olarak kaydedildi. Anadolu Grubu’nun Anadolu Efes, Migros, Coca-Cola İçecek, Anadolu Isuzu gibi şirketlerdeki yatırımları, İzzet Özilhan’ın da bu servetten pay aldığını gösteriyor. Grup, bira, perakende, otomotiv ve içecek sektörlerinde faaliyet gösteriyor ve milyarlarca dolarlık bir ciroya sahip.

Evli mi?

İzzet Özilhan, 16 Temmuz 2011’de oyuncu Yasemin Ergene ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Emine (2012) ve Ela (2013) adında iki kızı bulunuyor. Yasemin Özilhan, “Doktorlar” dizisindeki Ela Altındağ rolüyle tanındı ve evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı. Çift, cemiyet hayatında sıkça yer alıyor, ancak 2023’te sosyal medya paylaşımlarındaki değişiklikler nedeniyle boşanma söylentileri ortaya çıktı. Bu iddialar resmi olarak doğrulanmadı ve çift, birlikte görüntülenmeye devam ediyor.