Tuğba Duman, Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının 8. sezonunda dikkat çeken yarışmacılarından biri. Sivas kökenli olan Duman, Balıkesir’in Gönen ilçesinde büyüyerek Bandırma’dan yarışmaya katıldı. Güçlü karakteri, mutfaktaki iddiası ve özel hayatıyla izleyicilerin ilgisini çeken Tuğba, özgüvenli duruşuyla programda öne çıkıyor.

Tuğba Duman kimdir?

Tuğba Duman, aslen Sivaslı olup çocukluğunu ve gençliğini Balıkesir’in Gönen ilçesinde geçirdi. 2025 itibarıyla doğum yılı resmi olarak açıklanmasa da, 30’lu yaşlarının başında olduğu tahmin ediliyor. Meslek olarak muhasebecilik yapan Duman, sosyal medyada @tugbadumannnnn kullanıcı adıyla aktif. Instagram hesabında günlük hayatından kesitler paylaşarak takipçileriyle bağ kuruyor. Gelinim Mutfakta’ya daha önce de katılan Tuğba, 8. sezonda aile dostu Menekşe Hanım ile yarışmaya geri döndü. “Yarım kalan hikayeyi tamamlamak” için mücadele ettiğini belirten Duman, şampiyonluk hedefiyle yarışıyor.

Neden boşandı?

Tuğba Duman, ilk evliliğini İhsan Erurul ile yaptı. 8 yıl süren bu evlilik, boşanmayla sonuçlandı. Tuğba, Gelinim Mutfakta’nın 8. sezonunda yaptığı açıklamada, eşinin vefat ettiği yönündeki söylentileri yalanladı ve boşandığını netleştirdi. Evliliğini “yeni bir sayfa” olarak tanımlayan Duman, özel hayatına dair detayları sınırlı tutmayı tercih ediyor. İlk evliliğinde kayınvalidesi Gönül Erurul ile yarışmaya katılmıştı. Boşanma nedenine dair net bir açıklama yapmasa da, güçlü duruşuyla bu süreci geride bıraktığını ve yarışmaya odaklandığını vurguluyor.

Yarışmadaki performansı

Tuğba Duman, Gelinim Mutfakta’da özgüvenli ve rekabetçi kişiliğiyle dikkat çekiyor. 8. sezonda Menekşe Hanım’ı “abla” olarak tanımlayarak onunla güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti. Daha önceki sezonlarda şampiyonluk kazanan Miyase Türkel ile sıkça tartışıyor ve bu rekabet, programda gerilim dolu anlara yol açıyor. Tuğba, mutfaktaki yetkinliği ve hırslı tavrıyla rakiplerine baskı kuruyor. Günlük yemekleriyle çeyrek altın, haftalık performansıyla ise altın bilezik kazanmayı hedefliyor. Menekşe Hanım’ın desteğiyle yarışmada iddialı bir performans sergileyen Duman, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.