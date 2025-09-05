Son Mühür- Kore yapımı Queen Of Tears dizisinden uyarlanan Aşk ve Gözyaşı, büyük bir aşkla evlenip boşanma noktasına gelen Meyra ve Selim’in çarpıcı hikâyesini konu alıyor. Dizide Hande Erçel “Meyra”, Barış Arduç ise “Selim” karakterine hayat verecek. Yapım, orijinaline sadık kalırken Türk izleyicilerine özel sürprizlerle de farklı bir atmosfer sunmayı hedefliyor.

Boğaz’da masalsı düğün sahnesi

Dizinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan son kareler, şimdiden gündem yarattı. Hande Erçel’in gelinlik, Barış Arduç’un ise damatlık giydiği görseller, Boğaz manzarasında çekilen ihtişamlı düğün sahnesine ait. Paylaşımla birlikte, “Sezonun en masalsı düğünü Boğaz’da yaşandı… Aksel ve Keskin ailesinin mutlu anlarına siz de şahit olun” ifadeleri dikkat çekti.

Yayınlanan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranlar, “masal gibi” yorumlarıyla sahneye olan beğenilerini dile getirirken, dizinin yayın tarihi için sabırsızlandıklarını da belirtti.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından

Romantik hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici görsel dünyasıyla Aşk ve Gözyaşı, yeni sezonun en çok konuşulacak dizileri arasında gösteriliyor. İzleyiciler, Meyra ve Selim’in inişli çıkışlı aşk yolculuğunu ekran başında merakla takip edecek.