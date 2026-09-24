Son Mühür- CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, parti örgüt çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte saha faaliyetlerine katkı sunmaları ve deneyimleriyle çalışmalara destek olmaları amacıyla partinin deneyimli isimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda önceki dönem belediye başkanlarıyla toplantı yapan Gümrükçü, CHP İzmir'de İl Başkanlığı görevinde bulunmuş Tacettin Bayır, Kemal Karataş ve Asuman Ali Güven'i CHP İzmir İl Başkanlığı binasında ağırladı.

Gümrükçü: “Örgütümüzün birliğini korumak temel hedefimiz”

Buluşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, partinin birikimine ve örgüt hafızasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin yapacağı tüm çalışmalarda örgütümüzün birliğini korumak, seçmenimize en doğru yöntemlerle ulaşmak ve saha çalışmalarımızı en verimli şekilde programlamak temel hedefimizdir. Bu noktada, bu süreçleri daha önce başarıyla yürütmüş önceki dönem il başkanlarımızın kıymetli tecrübelerinden faydalanmayı çok önemsiyoruz. Deneyimli il başkanlarımızın bizzat sahada yer alması ve örgüt çalışmalarımıza aktif destek vermesi, CHP'nin tüm kadrolarıyla omuz omuza ve son derece güçlü bir şekilde yoluna devam ettiği imajının verilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Bugün programı uygun olan il başkanlarımızla il başkanlığımızda son derece önemli bir gündemle toplandık. Bu toplantıya katılamayan partili il başkanlarımızla da görüştüm ve partiye sahip çıkmak konusunda ortak fikirdeler. Sayın İl Başkanlarımızın her biri görev almaya ve sahaya çıkmaya çok hazırlıklı ve heyecanlı. Onların bu kararlığı bizi daha da motive ediyor. Onlar hem birer nefer hem de örgütümüzün ağabeyleri olarak sahada olacaklar. Her birine canıgönülden teşekkür ediyorum"

Eski il başkanlarından ortak mesaj

Toplantıya katılım sağlayan alan önceki dönem il başkanları da ortak bir mesaj verdi. Partiye ve Cumhuriyet değerlerine bağlılıklarını vurgulayan eski başkanlar yapılan Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"103 yaşındaki koca çınar Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin en örgütlü ve her şeye rağmen en kurumsal partisidir. CHP'ye sahip çıkmak, doğrudan Türkiye'ye ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak anlamına gelir. Bizler partimizin öz evlatları olarak; Başta Kurucumuz ve Ebedi Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu partiyi çok zor şartlar altında kuran, büyüten ve yaşatan büyüklerimize yakışır bir duruşla, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sonuna kadar sahip çıkmaya, bunun için sahada emek ve mücadele vermeye kararlılıkla devam edeceğiz."