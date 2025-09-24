Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) eylül ayı olağan meclis toplantısında iş dünyasının öncelikli sorunları arasında ulaşım konusu öne çıktı. Meclis Üyesi ve 55. Makine Grubu Meslek Komitesi Başkanı Muharrem Nihat Dirin, İzmir Çevre Yolu’ndaki tadilat çalışmalarının aylardır bitirilemediğini belirterek tepkisini dile getirdi.

1 km yolu bir ayda yapamıyor musun ya?

Toplantıda söz alan İZTO Meclis Üyesi ve Makine Grubu Başkanı Muharrem Nihat Dirin, İzmir Çevre Yolu’nda uzun süredir devam eden tadilat çalışmalarına tepki gösterdi.

Dirin, “Aydın’dan başlayıp Çanakkale’ye kadar giden bir yol var, Çiğli’den geçiyor, adı İzmir Çevre Yolu. Son bir yıldır Karayolları tadilat çalışması yapıyor ama tadilat haftalardır sürüyor. Bir ayı buldu çalıştıkları yer, bozuk olduğunu hiç görmedim ama 1 kilometre yolu bir ayda yapamıyor musun ya? Tek şeride düşürdükleri yer 3 kilometre sürüyor. O bölgeyi geçmek yarım saati buluyor. Bu da sanayi bölgesi için çok zor oluyor”diye konuştu.

Özgener: Alt yollarda da sorun var

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise Dirin’in eleştirisine katılarak Karayolları’na dikkat çekerek şöyle yanıt verdi:

“Karayollarında bahsettiği sorunu alt yollarda da yaşıyoruz. Zaman zaman benim şahit olduğum çalışmalarda Karayolları İl Müdürü ile iletişime geçerek geri dönüşler alabildik"