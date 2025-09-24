Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir, kültür ve sanat alanında yeni bir kazanıma daha kavuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla Kültürpark’ta İlber Ortaylı Kütüphanesi hizmete açıldı.

ORTAYLI: ESKİDEN BURADA BENİN ADIMLA KÜTÜPHANE AÇILACAĞINI DUYSAM…

İzmir’in kendine has sosyal dokusuna ve tarihî geçmişine dair derinlemesine görüşlerini dile getiren Tarihçi, Yazar İlber Ortaylı, “İnsanı çok duygulandıran bir faaliyet. Benim adımı vermeniz Ben İzmirli değilim. Lise 1’den 2’ye geçtiğim yıl İzmir’de oturuyordum. İzmir şehrinin farklı özellikleri var. Rıhtım, kordon biraz gerideydi. İnsanların ilişkisi çok değişikti. İstanbul’da bir erkek kadına yol sorduğunda utanırdı ancak İzmir’de böyle bir şey yok. İzmir’de eskiden kütüphane yoktu. Kemeraltı’nda bir kitap evi vardı orada ne bulursan. Sonra okumalar arttı. Eskiden burada benin adımla kütüphane açılacağını duysam doktora giderdim herhalde kafayı yedim diyerek. Buranın düzelmesi lazım. Buranın çok önemli bir eğitim ve buranın eğitiminin nasıl yapılacağını bilemiyorum. Türkiye o kadar fakir değil. Doçent olduğumda bile kütüphane sayısı azdı. Benim ismimin verilmesi benim için vedari ihtardir. Günün durumuna göre gelecekte ne olacağı belli değil. Belki benim adım kaldır bazen değişir. Gençlerimiz artık Kültürpark’a sadece gezmek için değil kültürlenmek için de gelecek. İzmir büyük bir merkez. Nüfusu ile değil ismi ve çekiciliği ile devam edecek. Karşımızda bir metropol var ama o metropolün de kendine göre sadeliği olur. İzmir’in çok enteresan bir politikacısı var. Atilla Koç. Kültür Bakanlığı içinde en kıyak lafı o etti. Tiyatroyu herkes yapar. Ama opera, bale ve senfoni iin devletin desteği şarttır. Adam İzmirliliğini gösterdi. Helal olsun. Ben bunu söyleyen Kültür Bakanlığı görmedim. Bunu unutmamak lazım. Eğlenceye bir şehrin puanını veriyor. Ama öbür tarafı da vermesi lazım” diye konuştu.

TUGAY: İZMİR SANATÇI FABRİKASI

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “ Bazı insanlar ülkece o kadar benimseniyor ki nereye gitse oralı gibi gözüküyor. İzmirli de sizi çok seviyor. Yazılarınızla, düşüncelerinizle ışık verdiğiniz için çok teşekkürler. İlber Hocam dertli olduğumuz konulardan bahsetti. Son zamanlarda geriye gittiğimizden ve kamunun bu alana destek vermediğinden bahsetti. Ben ve arkadaşlarım aynı düşüncedeler o nedenle elimizdeki tüm imkanları değerlendirerek yükselelim diye önem gösteriyoruz. Biz şanslıyız Türkiye gibi ülkenin yurttaşlarıyız. Biz şanslıyız İzmir gibi şehirde yaşıyoruz. En değerli, önemli yazarlar, sanatçılar İzmir’den çıkıyor. İzmir sanatçı fabrikası. Yeni nesli yaşayan ve aramıza katılan çocuklarımızı, geleceklerimizi bununla bağını koparmadan yetiştirmemiz lazım. İzmir Büyükşehir’in Şehir Tiyatrosu var. Bizi gururlandıracak işler yapıyorlar. Hazırladıkları güzel oyunlar sadece İzmir’de değil şehir ve yurt dışında İzmir’i temsilen gururlandıracak işleri olacak. Burası ile ilgili 2 tane hayalim var. Şehrin en uzun zaman açık kalan Kütüphane olmalı. Şuanda 20 bin tane kitap var. 1 sene içerisinde 100 bin tane kitap oluruz. Bunu yapmak bizim için onur. Ben burada çocuklara kendim kitap okumak istiyorum. Zamanın değerli değil mi diyeceksiniz ama çocuklarla ve gençlerle her buluşmamızda insanlar zannediyorlar ki ben onlara vakit ayırıyorum, fark etmiyorlar ki onların bize verdiği enerji vücudumuzda sönmüş alevleri yeniden yanmasına neden oluyor. İzmir’in nasıl bir şehir olduğunu dosta da düşmana da göstereceğiz” dedi.