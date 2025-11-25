İzmir'in Kemalpaşa ilçesi, emekli bir vatandaşın bahçelerinde gerçekleştirdiği fidan yetiştirme çabasını hedef alan korkunç bir vandalizm olayına sahne oldu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan bu saldırıda, toplam 30 adet ceviz ağacı köklerinden kesilerek telef edildi. Mağduriyet yaşayan Ahmet Kemal Kahya (69), olayın şokunu yaşarken durumu jandarma ekiplerine bildirerek yasal süreç başlattı.

Emeklinin iki ayrı bahçesine korkunç saldırı

Emekli işçi Ahmet Kemal Kahya, 23 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği kontrol sırasında, Kemalpaşa'daki iki ayrı mevkide bulunan bahçelerinde büyük bir şok yaşadı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne bağlı Öteyaka mevkisi ile Sütçüler Mahallesi'ndeki Karaorman mevkisinde yer alan bahçelerdeki ağaçlarının acımasızca katledildiğini gördü. Zarar gören ceviz ağaçlarının her birinin 10 ila 20 yıllık olduğu ve meyve verme dönemine girmiş olabilecekleri belirtiliyor. Kahya'nın ifadesine göre, iki farklı parselde bulunan toplam 30 ceviz fidanı bilinçli bir eylemle kök kısımlarından kesilerek tamamen kullanılamaz hale getirildi.

Mağdur Kahya'dan şikayet: "Kimseyle husumetim yok"

Ağaçlarının kesildiğini fark etmesinin hemen ardından harekete geçen Ahmet Kemal Kahya, durumu Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na resmi bir şikayet dilekçesiyle taşıdı. Olay yerinde incelemeler başlatan jandarma ekipleri, kasıtlı tahribat eylemini gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespiti için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yaşadığı büyük üzüntüyü dile getiren Kahya, olayla ilgili şaşkınlığını koruyor. Kahya, herhangi bir kişi ya da çevreyle arasında husumet bulunmadığını, dolayısıyla bu denli vahşi bir saldırının neden yapıldığını anlamlandıramadığını ifade etti.

Saldırıda dikkat çeken detaylar ve soruşturma süreci

Kesilen ağaçların yerleri, olayın ardındaki niyeti sorgulatıyor. Ahmet Kemal Kahya'nın açıklamasına göre, saldırganlar bahçedeki ağaçların tamamını değil, daha çok yola ve tel örgüye yakın olan kısımlardaki fidanları hedef almış durumda. Kahya, olayın 23 Kasım'da fark edilmiş olmasına rağmen, kesim işleminin muhtemelen birkaç gün önce gerçekleştiğini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi. Kemalpaşa Jandarma ekipleri, bu detaylar ışığında bölgede geniş çaplı bir araştırma yürütüyor ve kamera kayıtları ile görgü tanıklarını değerlendirerek fail veya faillerin izini sürmeye devam ediyor.