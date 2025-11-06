Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZTARIM A.Ş.’nin eski Genel Müdürü Murat Onkardeşler, yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Onkardeşler’in bugün Bayraklı Adliyesi’nde savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

"AKTİF OLARAK ÇALIŞAN KİMSE YOK"

Öte yandan, Buca’da İZTARIM’ın 13. şubesinin açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yeni operasyon olur mu bilemem ama arkadaşlarımıza sordum gözlatına alınanlar arasında aktif olarak çalışan kişi yok. İztarım eski müdürü gözaltına alındı. Bu bir soruşturmanın parçası ben sadece adaletten yanayım. Bizden Herhangi bir belge talebi olmadı"