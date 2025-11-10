Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılı bütçesi netleşti. İZSU bürokratları tarafından hazırlanan bütçe taslağına göre, 2026 yılı gider bütçesi 45 milyar TL olarak belirlendi. Bu miktarın 4.5 milyar 529 milyon TL’si borçlanma yoluyla karşılanacak.

Bütçede 2,6 milyar TL personel giderlerine, 20,7 milyar TL mal ve hizmet alımlarına, 1,9 milyar TL faiz giderlerine ve 9,6 milyar TL sermaye giderlerine ayrıldı.

Kuraklık ve altyapı yatırımlarına öncelik verilen bütçede, içme suyu kaynaklarının temini için 10,3 milyar TL, atık su yönetimi için 7,3 milyar TL, atık su arıtma için 4,2 milyar TL ve yağmur suyu yönetimi için 4,6 milyar TL ödenek ayrıldığı bildirildi.