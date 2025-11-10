Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı itibarıyla otopark ücretlerine kapsamlı bir zam yapmaya hazırlanıyor. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak tarifeye göre, otopark ücretlerinde yüzde 100 ile 185 arasında artış yapılacak.

Geçtiğimiz yıl ücretlere herhangi bir zam yapılmamış, 2024 tarifesi aynı şekilde korunmuştu. Ancak 2026 mali yılı için hazırlanan yeni tarifede ciddi artışlar öngörülüyor. Buna göre, 0-12 saat aralığında 70 TL olan açık alan otopark ücreti yüzde 185 zamla 200 TL’ye yükselecek.

Kent genelindeki kapalı otoparklarda ise artış oranı yüzde 50 ila yüzde 150 arasında değişecek. Yeni tarifenin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanmasının ardından 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.