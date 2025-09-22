Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili kuruluşu olan İZSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Tire ilçesinin Çayırlı Mahallesi'nde yaklaşık 9,5 milyon liralık yatırımla 4,5 kilometrelik içme suyu hattı baştan sona yenileniyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol genişletme projesi ile eş zamanlı olarak yürütülen bu kapsamlı çalışmanın yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Bu proje, bölge sakinlerinin daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Personel desteği ve maliyet tasarrufu

Projenin teknik detayları hakkında bilgi veren İZSU Tire Teknik Şube Müdürlüğü Teknik Birim Amiri Osman Aydın, yenileme çalışmalarının tamamen İZSU'nun kendi imkanları ve personeliyle yürütüldüğünü belirtti. Aydın, Çayırlı Mahallesi'ndeki eski boru hatlarının ömrünü tamamladığını, sık sık arızalara ve su kayıplarına yol açtığını ifade etti. Eski hatların yerine daha dayanıklı ve modern polietilen borular döşendiğini söyleyen Aydın, bu sayede hattın uzun yıllar güvenle hizmet vereceğini vurguladı. Çalışmanın kendi ekipleriyle yapılması sayesinde yaklaşık 4,5 milyon liralık bir maliyet tasarrufu sağlandığını da sözlerine ekledi.

Tire'de altyapı hamlesi sürüyor

İZSU, son iki yıldır Tire'de içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapılarına yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Bu yıl içerisinde 15 farklı noktada yeni sondaj kuyusu açılırken, 11 mahalleye yeni sondaj kuyuları için ihale süreci başlatıldı. Ayrıca, ilçedeki 48 su kuyusunun bakımı tamamlanırken, Çayırlı Karayolu üzerindeki bin 500 metrelik içme suyu hattı da yenilendi. Küçükburun Mahallesi'nde 3 kilometrelik içme suyu şebekesi modernize edilirken, Gülyaka'daki su deposunun bin 700 metrelik iletim hattı bağlantısı da tamamlandı. Gelecek yıl ise 80 kilometrelik içme suyu şebekesinin bakım ve onarımının yapılması planlanıyor.

Sağlıklı ve sürdürülebilir altyapı hedefi

Kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı konusunda da önemli adımlar atıldı. Molla Arap, Akmescit ve Kaplan mahallelerinde yeni kanalizasyon hatları inşa edilirken, yeni yerleşim alanlarına 500 metrelik yeni kanalizasyon hattı döşenmesi planlandı. Başköy Mahallesi'ndeki atık su terfi merkezi ve iletim hatları da yenilenecek. Faik Tokluoğlu Bulvarı ve Gençlik Caddesi’nde, Tire Belediyesi ekipleriyle birlikte 850 metrelik yağmur suyu hattı ve 5 ızgara imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca, İstasyon, Millet Caddesi, Saim Falakalı, Selimiye ve çevresinde sık sık yaşanan su baskınlarını önlemeye yönelik 5 kilometrelik yağmur suyu kanalı için ihale süreci tamamlandı ve çalışmalara yakında başlanacağı duyuruldu. Bu projeler, Tire'nin altyapısını daha dayanıklı ve çevre dostu bir hale getirme vizyonunu destekliyor.