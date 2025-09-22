Son Mühür- İzmir’de su sorunu gündemdeki yerini koruyor. Kent genelinde hem planlı çalışmalar hem de arıza ve bakım kaynaklı kesintiler devam ediyor. İZSU’nun açıklamasına göre 22 Eylül Pazartesi gecesi ve gün boyu birçok ilçede su verilemeyecek.

Gece yarısı başlayacak planlı kesinti

22 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 ile 05.00 arasında uygulanacak planlı kesinti kapsamında kentin geniş bir bölgesi etkilenecek.

Karabağlar: Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Aşık Veysel, Bahçelievler, Bozyaka, Cennetçeşme, Fahrettin Altay, Gazi, Limontepe, Metin Oktay, Poligon, Üçkuyular, Yurtoğlu ve diğer mahalleler.

Konak: Alsancak, Çankaya, Göztepe, Güzelyalı, Kadifekale, Kültür, Yenişehir, Zafertepe, Zeytinlik başta olmak üzere 80’e yakın mahalle.

Bornova: Barbaros, Egemenlik, Işıklar, Koşukavak, Yeşilova, Zafer ve diğer mahalleler.

Balçova: Bahçelerarası, Eğitim, İnciraltı, Teleferik gibi mahalleler.

Narlıdere: 2. İnönü, Atatürk, Sahilevleri, Yenikale dâhil 10 mahalle.

Güzelbahçe: Atatürk, Kahramandere, Yaka, Yelki gibi mahalleler.

Buca: 29 Ekim, Çamlıkule, Efeler, Gaziler, İnkılap, Kozağaç, Laleli, Mustafa Kemal, Yenigün ve çok sayıda mahalle.

Gaziemir: Emrez Mahallesi’nin bir bölümü.

Arıza ve bakım kaynaklı kesintiler

Planlı çalışmaların dışında kentin farklı noktalarında arıza ve bakım nedeniyle de kesintiler yaşanacak.

Bayraklı: Muhittin Erener Mahallesi’nde 22 Eylül’de 08.40-16.40 saatleri arasında yaklaşık 8 saatlik kesinti olacak. Nedeni ana boru arızası.

Bergama: Atmaca, Bahçelievler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükkaya, Maltepe ve Zafer mahallelerinde 21 Eylül saat 15.15’te başlayan kesinti 22.15’e kadar sürecek. Yeraltı su seviyesinin düşmesi ve yoğun kullanım nedeniyle basınç kaybı yaşanıyor.

Güzelbahçe: Çamlı, Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde 22 Eylül’de 08.00-11.00 arasında 3 saatlik kesinti olacak. Nedeni branşman arızası.

Vatandaş susuzluktan şikayetçi

İzmir’de su sıkıntısının sürmesi, özellikle yazın son günlerinde günlük yaşamı zorlaştırıyor. Kent sakinleri, planlı ve arıza kaynaklı kesintilerin uzun sürmesinden dolayı mağduriyet yaşadıklarını dile getiriyor.