Son Mühür/ Osman Günden - Yükseköğretim Kurulunun Bilim İletişimi Ofisi projesi kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesinde gerçekleştirilen Bilim Kafe Sohbetleri’nin beşinci etkinliği, Rektörlük Yerleşkesi 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda yapıldı. Programda, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yener, sporun yaşamın farklı dönemlerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Etkinliğe Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Dündar Yener ile akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“İzmir için önemli bir kazanım”

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yener’in üniversite kadrosuna katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yılmaz, Yener’in daha önce güvenlik güçlerinin yaralanmaları ile doku, uzuv ve duyu kayıplarına yönelik uzmanlaşmış bir sağlık kuruluşunda önemli sorumluluklar üstlendiğini belirterek, bu birikimin İzmir’de tedavi arayan hastalar için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

“Sporun dozu her yaşta farklı”

Konuşmasına “Neden spor?” sorusuyla başlayan Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yener, sporun zihinsel, fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki bilimsel olarak kanıtlanmış etkilerine dikkat çekti. Egzersizin her yaş grubu için doğru dozda planlanmasının önemini vurgulayan Yener, spor profesyonellerinden destek alınmasının bu noktada belirleyici olduğunu söyledi.

Pandemi dönemine ilişkin gözlemlerini de paylaşan Yener, düzenli spor geçmişi bulunan bireylerin bu süreci daha hafif geçirdiğini, hareketsizliğe bağlı olumsuzlukları daha kolay atlattıklarını ifade etti.

“Hiçbir teknoloji açık havanın yerini tutmaz”

Sporun teknolojiyle entegrasyonuna da değinen Yener, çevrim içi platformlar üzerinden yapılan antrenmanların ve simülasyon temelli uygulamaların yaygınlaştığını ancak açık havada yapılan fiziksel aktivitenin yerini hiçbir teknolojinin dolduramadığını vurguladı.

Çocuklarda kas gücü, yetişkinlerde denge öne çıkıyor

Çocukluk ve ergenlik döneminde spor alışkanlığı kazanmanın önemine dikkat çeken Yener, bu yaş grubunda kas gücünün kemik sağlığını korumada temel unsur olduğunu belirtti. Esneme ve germe egzersizlerinin günlük yaşamın bir parçası hâline gelmesi gerektiğini ifade etti.

Yetişkin ve ileri yaş grubunda ise sporun temel amacının performans değil, günlük yaşamda bağımsızlığı korumak olduğunu belirten Yener, denge ve koordinasyon çalışmalarının düşme ve kırık riskini azaltmada kritik rol oynadığını söyledi. Bu yaş grubunda haftada en az 150 dakika düşük ve orta tempolu yürüyüş yapılmasını, rekabet içermeyen bireysel sporların tercih edilmesini önerdi.

Etkinlik interaktif bölümle tamamlandı

Bilim Kafe Sohbetleri, katılımcıların sorularının yanıtlandığı bölümün ardından sona erdi. Program sonunda Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yener’e teşekkür belgesi takdim edildi.