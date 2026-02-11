Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de esnaf bir bir sandık başına gidiyor; yeni dönemde göreve gelecek isimler belirleniyor. Son olarak İzmir İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (İESOB) gerçekleşen genel kurul ile seçim heyecanı yaşadı. Genel kurulda mevcut başkan Bayraktar Erdem ile yeni dönem için aday olduğunu açıklayan Nesrin Akkaş delegasyonun karşısına çıktı. Seçimde toplamda 155 oy kullanıldı; sandıktan 112 oy Erdem'e çıkarken; Akkaş ise 43 oy aldı. Mevcut başkan Erdem, yeni dönem için güven tazelemiş oldu.

Başkan Ata, galibiyet duvarına bir çentik daha attı

Seçim sürecinde desteklediği adaylar birer bir kazanırken; mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan büyük genel kurul öncesi İESOB Başkanı Yalçın Ata, Bayraktar Erdem'in kazanmasıyla gücüne güç kattı.





Genel kurulda neler yaşandı?

Genel kurulun divan başkanlığı görevini İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen üstlendi. Odanın genel kuruluna İESOB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ata da katıldı.

Üyeden dikkat çeken çıkış: İlk defa görüyorum

Genel kurulda söz alan üyelerden Cemre Alayurt, “Benim firmam 8 yıldır faaliyette ancak ben Bayraktar Beyi ilk defa görüyorum” dedi. Daha sonra adayların konuşmalarına geçildi.

“Yılmayacağım, çekilmeyeceğim”

İnşaat sektöründe uzun yıllardır hizmet verdiklerinin altını çizerek açıklamalarına başlayan Akkaş, “Biz inşaat ustasıyız. Bayraktar Beyi saygıyla anıyorum 14 yıldır çok güzel işler yapmışsınız. Ancak biz artık değişim yapalım, gelişelim istiyorum. Bu odada mesaj ve aidat dışında gelen arkadaşımız var mı? Bana da gelen mesaj sadece ‘Aidatınızı ödeyin.’ Bir eğitim ya da bilgilendirmemiz hiç yok. Uzun zamandır bu işin içindeyim bir yol alalım, yenilik yapalım istiyoruz. Gençlerle birlikte yürüyoruz, onlarla çalışıyoruz. Bu yıl içinde 142 tane arkadaşımızın inşaat kazasında öldüğünü öğrendim. Ben de aynı işi yapıyorum; kadınım ama yılmıyorum. Değişim emekle başlar, hepinizin desteğini bekliyorum. Yılmayacağım, çekilmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

“Bu oda deneme tahtası değil”

“Mesleğe 40 yılımı verdim; masa başında değil, sahada dolaşarak geçti. Kitaplardan değil, bire bir yaşayarak öğrendim” sözleriyle açıklamalarda bulunan Bayraktar Erdem, “Tecrübe kelimesini herkes kullanıyor benim tecrübem lafla değil hayatladır. Var gücümüzle çalıştık. Üyelerimizin işini, aşını büyütmek için çalıştım. Seçim demek rekabet demektir ancak bu oda deneme tahtası değildir; yanlış kararın bedelini esnaf öder. Bu oda mevzuatı, sahayı bilen bir anlayışla yönetiliyor. Daha güçlü yarınlar için desteğinizi bekliyorum” dedi.

“Her şey dürüstlükle başlıyor, ben kefilim”

Genel kurulda esnafa seslenen Ata da “Seçimler adaylı olunca çekişmeli oluyor, yarış güzelleşiyor. Adaysız seçimlerden çok keyif alamıyoruz. Bu sene 102 odamıza adayımız var. 128 odası 235 bin esnafımızla İstanbul’dan sonra en büyük esnaf odasıyız. Odalarımız 4 yıldan 4 yıla seçime gidiyor. İnşaat Odası’nın düğünü bugün. Hanımefendi arkadaşımız aday çıkmış, kendisini tebrik ediyorum. Her şey dürüstlükten başlıyor; Bayraktar ağabeyimin dürüstlüğüne ben kefilim” dedi.

Akkaş: Beni tanıyor musunuz?

Ata’nın konuşmaları sırasında müdahale eden Akkaş “Beni tanıyor musunuz? Yanlı konuşma yapılmasın” ifadelerini kullandı.

“Yanlı konuşma yok, sizi tebrik ettim”

İESOB Başkanı Ata ise “Yanlı bir konuşma yok, sizi tebrik ettim. Bu sene 6 hanımefendi esnafa aday. Bir tanesi Bergama’da, kazandı kendisini ilk tebrik eden benim. Tire’de bir aday çıktı, büyük ihtimalle kazanacağını düşünüyorum. Aday çıkan arkadaşları saygı ile karşılamak lazım, hiç sıkıntı yok. Mutlaka eleştiri yapılacaktır. Aday çıkmanızdan ben de onur duydum. Daha önce adaysız seçimler yapılıyordu; İESOB’un en yüksek adaylı seçimi 48 aday olmuş. Bu dönem üç adaylı, beş adaylı seçimler yapılıyor. Tebrik ediyorum. Ancak şunu da söylemezsem kendimle tezat düşerim; odasına çıkan bir ağabeyimiz. 92 seçimi geride bıraktık; kimi arkadaşımız sevindi, kimi üzüldü. Bu seçimin sonucunda da iki adayımızdan birinin elini kaldıracağız. Katılımın yüksek olduğunu görüyor ve tebrik ediyorum. İnşallah genel kurulumuz hayırlara vesile olur” diye konuştu. Başkan Ata konuşmalarının ardından iki adayı da kürsüye çağırarak tebrik etti.

Konuşmaların ardından üyeler sandığa giderek seçimlerini yaptı.

