Olay, 3 Şubat günü Bornova’da meydana geldi. Silahlı saldırıya uğrayan Sinan Ümit (23), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, şüphelilerin kimliklerinin tespiti için teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Cinayet talimatla gerçekleştirildi

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırının organize bir suç örgütünün talimatıyla planlandığı ortaya çıktı. Emniyet birimlerinin tespitlerine göre E.M., İ.B. ve B.T. isimli şüpheliler, örgütten aldıkları talimat doğrultusunda cinayeti işledi.

Soruşturma kapsamında diğer örgüt üyelerinin ise saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği belirlendi. Şüphelilerin olay sonrası izlerini kaybettirmeye çalıştıkları öğrenildi.

16 şüpheliye eş zamanlı operasyon

Delillerin toplanmasının ardından polis ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda cinayeti işlediği değerlendirilen şüpheliler ile onlara yardım eden örgüt üyeleri yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar kriminal incelemeye gönderildi.

Tamamı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, organize suç örgütlerine yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.