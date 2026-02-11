Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi, yaşanan sel felaketinin ardından mağduriyet yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Askıda Eşya kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında kullanılabilir ve çalışır durumdaki mobilya ile beyaz eşyalar, belediye ekipleri tarafından bağışçıların adreslerinden alınarak ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Kampanya 28 Şubat’a kadar sürecek

Askıda Eşya kampanyasının 28 Şubat’a kadar devam edeceği bildirildi. Çalışmayla afet sonrası yaşamın hızla normale dönmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

“Zor günleri birlikte aşacağız”

Kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, afetlerin yaralarının ancak dayanışma ile sarılabileceğini vurguladı. Başkan Eşki, Bornova Belediyesi olarak mağdur vatandaşların yalnız bırakılmadığını belirterek, komşuluk ve paylaşma kültürünün bu süreçte daha da güçlendiğini ifade etti.