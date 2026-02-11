Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in kültürel mirasının en diri noktalarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı, simge değerlerinden birini kaybetmenin burukluğunu yaşıyor. Hisar Camii önünde uzun yıllar boyunca gölgesiyle vatandaşları ağırlayan anıt niteliğindeki dev çınar ağacının devrilmesi, bölge esnafı ve ziyaretçiler arasında derin bir üzüntüye yol açtı. Ancak asıl tartışma, devrilen bu devasa mirasın yerine dikilen ağaç türüyle başladı. Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım, bölgenin tarihi ruhuna uymayan ağaç seçimine karşı çıkarak, Kemeraltı’nın kimliğini yansıtan çınar ağacının bölgeye yeniden kazandırılması için yetkilileri göreve çağırdı.

"Dut ağacı tarihi dokuya ve hijyen standartlarına aykırı"

Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım, devrilen tarihi çınarın yerine dut ağacı dikilmesinin bölge dinamiği açısından yanlış bir tercih olduğunu savundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Dairesi Başkanlığı’na konuyu resmi olarak ileten Yıldırım, dut ağaçlarının özellikle meyve verme dönemlerinde oluşturduğu döküntülerin zeminde yapışkan ve kirli bir görüntüye neden olduğunu belirtti. Bu durumun hijyen sorunlarını beraberinde getirdiğine dikkat çeken Yıldırım, sinek ve haşere şikayetlerinin artma potansiyeli nedeniyle yoğun ziyaretçi ağırlayan Kemeraltı gibi turistik bir bölgede bu türün uygun olmadığını vurguladı.

"Kültürel mirasın devamlılığı için tek seçenek çınar"

Hisar Camii önündeki peyzaj düzenlemesinin sadece bir ağaç dikme işlemi olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Muhtar Tamer Yıldırım, meselenin bir kimlik meselesi olduğunu dile getirdi. Dikilen ağacın "erkek dut" olması ve meyve vermemesi ihtimaline de değinen Yıldırım, bu teknik detayın Kemeraltı’nın tarihi dokusunu korumaya yetmeyeceğini ifade etti. Yıldırım, "Amacımız buraya tekrar çınar ağacı dikilmesidir. Dikilen ağaç meyve vermeyen bir tür olsa dahi, bizim hafızamızda ve bölgenin doğal karakterinde çınar ağacının yeri başkadır. Buraya en uygun olan ve dokuyu tamamlayan seçenek yeniden bir çınar ağacıdır." sözleriyle talebini net bir şekilde ortaya koydu.

Kemeraltı esnafı ve vatandaşlar peyzajda hassasiyet bekliyor

Çevresel sürdürülebilirlik ve tarihi kimliğin korunmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, Kemeraltı’nın yoğun yaya trafiğine uygun bir peyzaj planlamasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Hisar Camii önünün İzmir’in en çok fotoğraflanan ve ziyaret edilen noktalarından biri olması nedeniyle, yapılacak düzenlemenin estetik ve kültürel bir zorunluluk olduğu vurgulanıyor. Muhtar Yıldırım’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı bu çağrı, çarşı esnafı tarafından da destek görürken, gözler belediyenin tarihi dokuya uygun bir revizyon yapıp yapmayacağına çevrildi.