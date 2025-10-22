Son Mühür- İzmir’de kuraklık nedeniyle uygulanan planlı gece su kesintileri sürüyor. Kent genelinde barajlardaki su seviyelerinin düşmesi üzerine su tasarrufu amacıyla yapılan kesintiler, İZSU’nun programı doğrultusunda bu gece de devam edecek.

Planlı kesintiler bu gece gerçekleşecek

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 Ekim Çarşamba günü saat 23.00 ile 05.00 arasında Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçelerinde çok sayıda mahallede su verilemeyecek.

Planlı su kesintisinden etkilenecek bölgeler arasında Karabağlar’da Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Arap Hasan, Bahçelievler, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Esenyalı, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Kibar, Limontepe, Tahsin Yazıcı, Üçkuyular ve diğer mahalleler yer alıyor.

Konak ilçesinde ise Alsancak, Göztepe, Güzelyalı, Kadifekale, Çankaya, Yeşiltepe, Yenişehir, Mersinli, Kültür, Mithatpaşa ve çevre mahallelerde gece boyunca su kesintisi uygulanacak.

Bornova’da Yeşilova, Zafer, Tuna, Meriç, Barbaros mahalleleri, Balçova’da Bahçelerarası, Fevzi Çakmak, Korutürk, Teleferik, Narlıdere’de Atatürk, Sahilevleri, Yenikale, Güzelbahçe’de Yaka, Yalı, Yelki, Kahramandere ve Buca’da Adatepe, İnönü, Çamlıkule, Buca Koop, Kaynaklar Merkez gibi mahalleler kesintiden etkilenecek bölgeler arasında bulunuyor.

Gaziemir’de ise Emrez Mahallesi’nin bir kısmında su akışı duracak.

Arıza kaynaklı kesintiler sabah saatlerinde başlayacak

Planlı kesintilerin dışında, bazı bölgelerde arıza kaynaklı su kesintileri de yaşanacak. Karabağlar ilçesinin Adnan Süvari, Arap Hasan, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenyalı, Gülyaka, İhsan Alyanak, Maliyeciler, Reis, Tahsin Yazıcı ve Vatan mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 22 Ekim saat 05.00 ile 12.00 arasında yaklaşık 7 saat su verilemeyecek.

Arızanın 166 Sokak No: 8 Yeşilyurt civarında meydana geldiği ve Yeşilyurt’un tamamı ile Basın Sitesi’nin tamamen etkileneceği bildirildi.

Menemen’de de planlı kesinti uygulanacak

Öte yandan, Menemen ilçesinde de planlı su kesintisi yapılacak. Atatürk, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kasımpaşa, Yahşelli, Ulus, Yeşil Pınar, Zeytinlik, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 9 Eylül mahallelerinde 21 Ekim saat 23.00 ile 22 Ekim saat 05.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi uygulanacağı açıklandı.

Vatandaşlara uyarı

İZSU, kent genelinde devam eden kesintilerin su kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla yapılan planlı bir uygulama olduğunu, arıza durumlarında ise ekiplerin müdahaleyi en kısa sürede tamamlamak için çalıştığını bildirdi