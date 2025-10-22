Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış öncesi hava kirliliğini önlemek için kömür denetimlerini artırdı. 238 satış deposu 700 kez kontrol edilirken, standartlara uymayan 5 firmaya toplam 503 bin lira ceza kesildi.

Kaçak kömür denetimleri hız kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ısınma amaçlı kullanılan yakıtların hava kirliliğine yol açmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Hava Kirliliği Denetim Ekibi, yaklaşan kış mevsimi öncesi kent genelinde kömür denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ekipler, İzmir genelinde bulunan 238 kömür satış deposunu yıl boyunca toplam 700 kez denetledi. Ayrıca katı yakıt kullanan 120 apartmanda da kontrol gerçekleştirildi. Denetimlerde kömür numuneleri alınarak akredite laboratuvarlarda analiz edildi.

Uygunsuz kömüre satış yasağı ve para cezası

Yapılan incelemelerde standartlara uymayan kömür satış yerlerine Çevre Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. 2025 yılında, izin belgesi olmadan satış yapan veya sattığı kömürün analiz sonuçları mevzuata uygun çıkmayan 5 firmaya toplam 503 bin lira idari para cezası kesildi. Standartlara aykırı kömürlerin satışı durdurulurken, bu kömürler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince toplatıldı.

“Kömür satış izni Bakanlık’tan alınmalı”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hava Kirliliği Denetim Ekibi’nde görevli Metalurji ve Malzeme Mühendisi Gökhan Doğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen kömür satış izin belgeleri bulunan 238 depoda yıl boyu denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Doğan, “Denetimlerde öncelikle firmaların kömür satış izin belgeleri kontrol ediliyor. Ardından genelgeye göre alınan numuneler akredite laboratuvarlarda inceleniyor. Kömürün alt ısıl değeri, toplam kükürt, nem, kül ve uçucu madde oranı analiz ediliyor. Değerleri sağlamayan numuneler için cezai işlem uygulanıyor. Tüketiciler de kömür alırken mutlaka uygunluk ve satış izin belgelerini kontrol etmeli” dedi.

2025’te 700 denetim yapıldı

Ekim ayına kadar 238 satış deposunda 700 denetim gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, sürdürülen çalışmalara ilişkin şunları söyledi: “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yaşanabilir bir kent ve dünya için çalışıyoruz. Doğal kaynakların bilinçsizce kullanılmasının önüne geçmeli, sağlıklı kentler oluşturmalıyız. Bunun için yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereği, İl Mahalli Çevre Kurulu kararıyla denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.”