Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Güzelbahçe ve Narlıdere’ye içme suyu sağlayan 800 mm çaplı ana iletim hattında meydana gelen arızayı kısa sürede çözüme kavuşturdu. Narlıdere Limanreis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kavşağında ortaya çıkan arızanın giderilmesi için ekipler gece boyunca sahada çalıştı.

Kesinti planlanandan 5 saat önce sona erdi

Güzelbahçe’nin tamamı ile Narlıdere Limanreis Mahallesinde dün başlayan ve bugün saat 10.00’a kadar süreceği duyurulan su kesintisi, çalışmaların hızla ilerlemesi sayesinde 5 saat erkene çekildi. Ana iletim hattında arızalı borunun 6 metrelik kısmı değiştirilerek saat 05.00 itibarıyla bölgeye yeniden su verildi.

“Tüm ekipler seferber oldu”

İZSU yetkilileri, arızanın hızlı şekilde giderilmesi için tüm ekiplerin seferber edildiğini belirterek yurttaşların gösterdiği anlayışa teşekkür etti.