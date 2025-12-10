Son Mühür/ Beste Temel - Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Kaya, dünya genelinde süren ağır hak ihlalleri ve özellikle Gazze’de yaşanan zulme ilişkin açıklama yaptı. İnsan haklarının; ırk, dil, din ayrımı olmaksızın herkesin doğuştan sahip olduğu temel bir değer olduğunu söyleyen Kaya, hak ve hukuka riayet eden toplumların gerçek anlamda medeni olduğunu vurguladı.

“Emperyalistler insan haklarını araçsallaştırdı”

Temel haklar beyannamesinin kabul edilmesinin üzerinden 77 yıl geçmesine rağmen dünyanın hâlâ büyük acılar yaşadığına dikkat çeken Kaya, şöyle konuştu: “Haksızlıkları önlemesi gereken sistem çökmüştür. Politik ve askerî destek bulan zorbalar, katliamlara varan ihlallerini sınırsızca sürdürüyor. İnsan ve medeniyet değerlerinden uzak yapılar, kendi siyasi ve ideolojik amaçları için baskı ve şiddete başvurmaktan vazgeçmiyor.”

“Gazze’deki zulüm insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir”

Gazze’de yaşananların hak ve özgürlük kavramının nasıl istismar edildiğini gösterdiğini belirten Kaya, bazı devletlerin zulümde ittifak oluşturduğunu söyledi. “Filistin’de, Doğu Türkistan’da, Sudan’da benzeri görülmemiş hak ihlalleri, sürgünler ve katliamlar yaşanıyor. Mazlum coğrafyaların çığlıkları arşı inletiyor” ifadelerini kullandı.

“Batı kendi yalanının duvarına çarpmıştır”

Kaya, Batı’nın insan hakları söyleminin çöktüğünü belirterek şunları dile getirdi: “İnsan haklarına temel değer olarak inandığını söyleyen Batı dünyası, bugün kendi yalanının duvarına çarpmıştır. Siyonist katillerini insanlığın üzerine salan anlayışın medeniyet adına söyleyecek sözü kalmamıştır. BM ve diğer küresel kuruluşlar ya seyirci kalmakta ya da zalimlerin zulmüne ortak olmaktadır.”

“Gazze direnişi insan onurunun sembolüdür”

Tüm zorluklara rağmen Gazze’de ortaya konan direnişin insanlığın onurunu temsil ettiğini söyleyen Kaya, bunun güçlü bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

“Adil bir dünya mücadelemiz devam edecek”

Eğitim-Bir-Sen’in 33 yıldır hak, özgürlük ve adalet mücadelesi yürüttüğünü hatırlatan Kaya, hiçbir zaman haksızlığa ortak olmadıklarını ifade ederek açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Soykırımın, zulmün, ayrımcılığın ve sömürünün olmadığı adil ve huzurlu bir dünya için mücadelemiz sürecek.”