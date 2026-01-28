Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İzmir Planlama Ajansı (İZPA), Başkan Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesiyle kentin stratejik planlama çalışmalarında merkezi bir konum kazandı. Kurum, hazırladığı eylem planları ve analizlerle İzmir’in önümüzdeki yıllardaki gelişim rotasını belirliyor. Sürdürülebilirlik ve dirençlilik odaklı yaklaşımıyla İZPA, kentin uzun vadeli hedeflerine yön veriyor.

Stratejik çalışmalar ve katılımcı süreçler

Başkan Tugay’ın liderliğinde yeniden yapılandırılan İZPA, son dönemde beş önemli stratejik eylem planı hayata geçirdi. Kent sorunlarının çözümünde vatandaş katılımını ön planda tutan ajans, çok sayıda panel, atölye ve buluşma düzenleyerek sosyal, ekonomik ve teknik analizler gerçekleştirdi.

Bu çalışmalar, 2054 İzmir Nazım İmar Planı’na temel oluşturacak. Ajansın yaklaşımı, “İzmir için ne yapılmalı?” sorusunu odağa alarak, iyi yaşam ve katılımcı şehircilik anlayışını ön plana çıkarıyor.

Kent denetçileri uygulaması ile yerel demokrasi güçleniyor

İZPA, yurttaşların kent yönetiminde aktif rol almasını sağlayan “Kent Denetçileri” uygulamasını başlattı. Türkiye’de bir belediye tarafından ilk kez uygulanan projede, beş farklı bölgede vatandaşlar sahada denetleyici ve karar verici konumunda yer aldı. Ajans Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, programın önümüzdeki dönemde Yurttaş Meclisleri olarak yaygınlaştırılacağını belirtti.

Veri odaklı ve bilimsel yaklaşım

Prof. Dr. Velibeyoğlu, İZPA’nın çalışmalarını bilimsel ve veri temelli yöntemlerle yürüttüğünü vurguladı. Ajans, sürdürülebilir kalkınma, sağlıklı kent yaşamı ve çevresel duyarlılık çerçevesinde çözümler üretiyor. “Bir buçuk yılda 30’dan fazla rapor ve 50’den fazla panel ile çalıştay gerçekleştirdik. İnsanlarla birlikte veri ürettik, ihtiyaçları tespit ettik” ifadelerini kullanan Velibeyoğlu, kentin gelişim sürecinin sistematik ve şeffaf bir şekilde izlendiğini aktardı.

Uzun vadeli planlama ve kentin geleceği

Ajans, İzmir’in 2030, 2054 ve 2074 yıllarındaki geleceğine dair öngörüler geliştiriyor. Kentin iklim nötr, çevreye duyarlı ve karbonsuz bir biçimde gelişimi için analizler yapılıyor, su kaynakları, orman alanları ve deprem riskleri gözetilerek stratejik adımlar belirleniyor. Velibeyoğlu, “İzmir’in dünya kentleriyle uyumlu hareket etmesi için yol haritası oluşturuyoruz” dedi.

2026 hedefleri ve yeni stratejiler

İZPA, 2026 hedefleri doğrultusunda katılımcı planlama, veri temelli analiz ve politika geliştirme çalışmalarını sürdürecek. Ajans, İzmir’in uzun vadeli vizyonuna katkı sağlayacak yeni raporlar ve eylem planları hazırlamayı planlıyor.

Uluslararası iş birlikleri ile yenilikçi yaklaşım

Ajans, kenti yenilikçi ve küresel ölçekte rekabet edebilir bir konuma taşımak için uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi stratejik öncelik olarak belirledi.

Ulusal ve uluslararası örneklerin analiz edilip İzmir’e adapte edilmesi, ekonomik, sosyal ve çevresel dönüşümü destekleyen projelerin hayata geçirilmesini sağlıyor. İZPA, bu süreçle İzmir’in uluslararası platformlarda temsiliyetini artırırken, kent içi uygulamalarda sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerin önünü açıyor.