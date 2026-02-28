Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZSU Genel Müdürlüğü, Yarımada ilçelerinde dere bakım, temizlik ve ıslah çalışmalarını sürdürdü.

2025 yılı ocak ayından itibaren yürütülen program kapsamında Seferihisar, Urla, Karaburun, Çeşme ve Menderes’te toplam 228 kilometrelik dere hattında temizlik gerçekleştirildi. Dere yataklarından çıkarılan 125 bin ton atık ve malzeme ile suyun doğal akışını engelleyen unsurlar ortadan kaldırıldı.

Yağış öncesinde dere–deniz çıkış ağızları açıldı. Özellikle kış döneminde yoğun yağışlarda suyun denize güvenli şekilde ulaşması hedeflendi.

Korkuluk ve yaya güvenliği çalışmaları

Yarımada’daki çeşitli derelerde korkuluk bakım ve onarım çalışmaları yürütüldü. 2025 yılı içinde 2 bin metrekare korkuluk bakımı ve boyama işlemi tamamlandı.

2026 programında Karaburun Bodrum Deresi ile Urla’daki Kaman, Keklik ve Kozağacı derelerinde toplam 5 bin metrekare korkuluk bakımı ve boyama planlandı. Ayrıca Seferihisar Payamlı Deresi’nde 1.750 metre, Çeşme Çiftlik Mahallesi’nde 750 metre olmak üzere toplam 2.500 metre yaya korkuluğu imalatı gerçekleştirilecek.

Anroşman imalatları hız kazandı

Dere yataklarında kıyı oyulmalarını önlemek amacıyla anroşman taş imalatları sürdürüldü. Urla İçmeler Mahallesi Malkoca Deresi ile Karapınar, Pınarlı ve Çakal derelerinin deniz çıkış ağızlarındaki çalışmalar tamamlandı.

Nisan ayında Çeşme Durmuş Deresi deniz çıkışı ile Menderes Ahmetbeyli ve Karaburun Parlak Deresi’ndeki imalatların tamamlanması planlandı.

Yarımada Dereler Birimi, taşkın riskini azaltmak ve can-mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.