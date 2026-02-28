Son Mühür- Gaziemir Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısı önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek. Oturum öncesi yayınlanan meclis gündemine göre belediyeye ait bazı taşınmazların işletme haklarının belediyeye ait şirket SEYDAŞ Organizasyon’a devrine ilişkin komisyon raporları oy çokluğuyla kabul edildi.

SEYDAŞ’a 10 yıllık işletme hakkı

Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonları tarafından hazırlanan üç ayrı rapor doğrultusunda, kamuya terkli alanlar ve belediyeye ait taşınmazların işletme hakları 10 yıl süreyle, belediyenin yüzde 100 hissesine sahip olduğu SEYDAŞ Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ayni sermaye olarak aktarılacak.

Hangi alanlar devredilecek?

Yeşil Mahallesi: 2090 ada 1 parselin güneyinde, 903 ve 904 sokaklar arasında kalan alan.

Fatih Mahallesi: 11423 ve 11422 adalar ile 1203 ve 1210 sokaklar arasında yer alan alanlar.

Gazikent Mahallesi: Atatürk Bulvarı No:12/1 adresindeki 2115 ada 1 parseldeki 200 metrekarelik kapalı alan ve bahçesiyle birlikte toplam bin metrekarelik alan.

Meclis kararı ve gerekçe

Her üç alanın işletme hakkının SEYDAŞ’a devri, belediyeye ait taşınmazların şirket sermayesine ayni olarak aktarılması şeklinde düzenlendi. Komisyon raporları mecliste oy çokluğuyla onaylandı. Mart ayının birinci oturumunda komisyon raporu meclis üyelerinin değerlendirilmesine tekrar sunulacak.

İlgili gündem maddeleri şu şekilde;

İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Yeşil Mahallesi, 2090 ada, 1 parselin güneyinde; 903 sokak ile 904 sokak arasında kalan kamuya terkli alanın işletme hakkının 10 yıl süre ile%100 hissesi belediyemize ait olanSEYDAŞ Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (i) bendine istinaden ayni sermaye olarak aktarılmasının oy çokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyon Raporları.

5.2.(10/2026)- İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Fatih Mahallesi, 11423 ve 11422 adalar ile 1203 sokak ve 1210 sokak arasında kalan kamuya terkli alanın işletme hakkının 10 yıl süre ile %100 hissesi belediyemize ait olan SEYDAŞ Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (i) bendine istinaden ayni sermaye olarak aktarılmasının oy çokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyon Raporları.

5.3.(11/2026)-İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Gazikent Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:12/1 adresinde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 2115 ada, 1 parsel içerisinde bulunan 200,00 m² kapalı alan ve bahçesiyle birlikte 1.000,00 m² yi kapsayan alanın işletme hakkının 10 yıl süre ile %100 hissesi belediyemize ait SEYDAŞ Organizasyon İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (i) bendine istinaden ayni sermaye olarak aktarılmasının oy çokluğu ile kabulüne ilişkin Plan veBütçe ile Hukuk Komisyon Raporları