Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, su ve atık su hizmetlerinde sürdürülebilirliği artırmak ve enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarını kent geneline yaydı. Kurulumu tamamlanan 3, yapımı süren 7 tesisle birlikte İZSU altyapısının kendi enerjisini üreten bir yapıya kavuşması amaçlandı. Projeler kapsamında güneş ve hidroelektrik santrallerinden yılda yaklaşık 12,5 milyon kWh elektrik üretimi planlandı.

Kurulu güç 7 megavatın üzerine çıktı

İZSU Enerji Şube Müdürü Dr. Filiz Yaşar Mahlıçlı, yenilenebilir enerji projelerinin kurumun enerji verimliliği politikalarının temelini oluşturduğunu belirtti. Mahlıçlı, tamamlanan ve yapımı süren santrallerle birlikte İZSU’nun toplam kurulu gücünün 7 megavatı aştığını ifade etti. Yapımı tamamlanma aşamasına gelen 7 tesisin, dağıtım şirketi kabul işlemlerinin ardından şubat ayında devreye alınmasının planlandığı bildirildi.

2026 hedefi: Kapasite 23 megavata çıkacak

Mahlıçlı, 2026 yılında yenilenebilir enerji yatırımlarının genişletileceğini açıkladı. Proje ve izin çalışmaları tamamlanan 5 GES ile onay süreci devam eden 18 GES ve 1 HES’in devreye alınmasıyla İZSU’nun yenilenebilir enerji kapasitesinin 23 megavata ulaşması hedeflendi. Bu kapasiteyle kurumun elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 10’unun yenilenebilir kaynaklardan karşılanması öngörüldü. Tüm santrallerin tam kapasite çalışması halinde yılda yaklaşık 45 milyon kWh elektrik üretimi ve bugünkü birim fiyatlarla yaklaşık 160 milyon TL tasarruf planlandı.

Mevcut santraller 9 tesisin elektrik ihtiyacını karşıladı

Devreye alınan yenilenebilir enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 4,3 MW’a ulaştı. Bu santraller 9 tesisin elektrik ihtiyacını karşıladı. Menemen Emiralem Boru Stok Sahası’ndaki 3,0 MW kapasiteli arazi tipi GES, Menderes Pompa İstasyonu ile Peker Mahallesi P23, Aliağa, Gümüldür Kuyu ve Tire terfi istasyonlarının yıllık yaklaşık 5 milyon kWh’lik tüketimini karşıladı.

0,75 MW kapasiteli Menemen Emiralem Ambar Çatı GES, Bağarası ve Güneybatı atıksu arıtma tesislerini enerji üreten tesislere dönüştürdü.

Karabağlar P11 Pompa İstasyonu’nda kurulu 0,54 MW gücündeki boru içi hidroelektrik santral, suyun basıncından yararlanarak yılda yaklaşık 1,5 milyon kWh yenilenebilir enerji üretimi sağladı.

Çatı ve arazi GES’leri devreye hazırlanıyor

Kurulum aşamasındaki 7 çatı ve arazi tipi güneş enerji santralinin toplam kurulu gücü 2,61 MW’a ulaştı. Karşıyaka ve Bayraklı ana atıksu pompa istasyonları, Bornova ve Buca su depoları, Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Su Deposu ile Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi GES projeleri bu kapsamda öne çıktı. Kurulumların tamamlanmasıyla Bayraklı, Karşıyaka, Eski Foça ve Balçova’daki tesisler başta olmak üzere toplamda yaklaşık 4,5 milyon kWh’lik elektrik ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hedeflendi.

Enerji tasarrufu ve çevresel direnç birlikte hedeflendi

İZSU’nun yenilenebilir enerji yatırımları, enerji tasarrufunun yanı sıra İzmir’in su altyapısının daha çevreci ve dirençli hale gelmesini amaçladı. Güneş ve sudan elde edilen enerjiyle su hizmetlerinde sürdürülebilir bir model oluşturulması planlandı.