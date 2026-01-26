Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında soğuk havalarda sokakta yaşayan yurttaşlara yönelik saha faaliyetlerini sürdürdü. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri; parklar, sahil şeritleri, köprü altları, kaldırımlar ve ATM kabinleri başta olmak üzere çok sayıda noktada denetim gerçekleştirdi. Sokakta yaşadığı tespit edilen yurttaşlarla birebir görüşmeler yapılarak barınma olanakları hakkında bilgilendirme sağlandı.

32 kişiye ulaşıldı, 6 kişi barınmayı kabul etti

Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü’ne bağlı Konak Zabıta Amirliği, Konak bölgesinde iki ekip halinde görev aldı. Aralık ayının son günlerinden itibaren yürütülen çalışmalar kapsamında 32 sokakta yaşayan kişiye ulaşıldı. Yapılan bilgilendirmeler sonucunda 6 kişi barınma talebini kabul etti. Çalışmaların gönüllülük esasına göre yürütüldüğü, hiçbir yurttaşın zorla barınma alanlarına yönlendirilmediği bildirildi.

İhbarlar üzerinden yönlendirme yapıldı

Saha çalışmaları, düzenli denetimlerin yanı sıra Hemşehri İletişim Merkezi Alo 153 hattına gelen ihbarlar doğrultusunda da gerçekleştirildi. Tespit edilen yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu Çankaya Özmalatyalı Oteli ile Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi’ne yönlendirildi. Ulaşımları sağlanan yurttaşların yerleştirme süreci ekipler tarafından takip altına alındı.