Son Mühür- Türkiye benzerlerine haber bültenlerinin dünya haberleri kısmında tanık olduğu okul saldırı haberleriyle sarsıldı.

Şanlıurfa Siverek'teki saldırının şokunu atlatamadan Kahramanmaraş'tan gelen benzer bir saldırı, sorunun çok yakıcı bir hale geldiğini gözler önüne serdi.

Öğrencilerin silaha bu kadar kolay ulaşabilmesinde televizyon dizilerinin etkisine dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, TRT'de yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi olan Teşkilat dizisine göndermede bulundu.



Mermiler, kafaya sıkmalar...



''Devlet Televizyonunda yayınlanan dizinin fragmanına bakar mısınız?'' sözleriyle silah kullanımının normalleştirildiğine dikkat çeken Ösen,

''Mermiler, kafaya sıkmalar, psikopat karakterler...

AKP'nin gençlerin önüne koyduğu rol modeller işte bunlar!

Resmen şiddetin propagandasını yapıyorlar!!

Vergilerimizle sübvansiyon edilen TRT neden bu tür diziler yapar?



Halkın bu dizilere ihtiyacı yok!

Özel kanallarda, bunlardan yeterince var zaten!

Hangi yandaş yapımcıyı zengin ediyorsunuz siz bu dizilerle!

Sizin toplumsal sorumluluk içeren yayınlar yapmanız gerekmiyor mu!!

Halkı ileriye taşıyacak, yol gösterecek, faydalı olacak bir yayıncılık yapsanıza'' çağrısında bulundu.