Son Mühür/ Beste Temel- Küresel iklim değişikliğinin tetiklediği kuraklık riskine karşı proaktif bir strateji izleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin içme suyu rezervlerini korumak adına dev bir operasyon başlattı. Su kaynaklarını çeşitlendirmek ve özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde sürdürülebilir erişimi sağlamak amacıyla Tire ve Bayındır ilçelerinde yaklaşık 32 milyon liralık bir bütçeyle 16 yeni sondaj kuyusu açılıyor. Bu stratejik adımın devamında ise Ödemiş ve Kiraz bölgelerinde 13 yeni kuyunun daha devreye alınması için ihale sürecine girilecek. Toplamda 29 yeni yer altı su kaynağının sisteme entegre edilmesiyle, İzmir’in su altyapısı modernizasyonu güçlendirilirken yaz aylarında yaşanabilecek olası kesintilerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tire’nin su geleceği 11 yeni kaynakla koruma altında

İZSU, Tire ilçesinin hem merkezinde hem de kırsal mahallelerinde su ihtiyacını kalıcı olarak çözüme kavuşturmak adına yoğun bir mesai harcıyor. Toplam maliyeti 22 milyon 736 bin lirayı bulan geniş kapsamlı çalışma dahilinde, ilçe merkezinin su kapasitesini artırmak için 5 ayrı kuyu açılıyor. Merkezin yanı sıra kırsal kalkınmaya destek vermek ve mahallelerin su erişimini iyileştirmek hedefiyle Dereli, Eskioba, Duatepe, Cambazlı, Çeriközü, Hasançavuşlar, Osmancık, Büyükkale ve Sarılar mahalleleri de yeni açılan 6 kuyu ile suya kavuşacak. Bölgedeki tüm teknik işlemlerin yıl sonuna kadar tamamlanarak şebekeye bağlanması planlanıyor.

Bayındır’da kesintisiz su dönemi başlıyor

Bayındır ilçesinde yürütülen su altyapı çalışmaları kapsamında, 9 milyon 251 bin liralık bir yatırımla 5 yeni su kaynağı ilçenin hizmetine sunuluyor. Hem ilçe merkezinin hem de çevre yerleşim yerlerinin içme suyu gereksinimini karşılayacak olan bu kuyulardan; Atatürk, Karaveliler ve iki ayrı noktada planlanan Fatih mahallelerindeki sondaj işlemleri başarıyla tamamlandı. Bölgedeki su arzını maksimize edecek olan Zeytinova Mahallesi’ndeki kuyu açma faaliyetleri ise teknik ekiplerin titiz takibiyle aralıksız sürdürülüyor. Bu yatırımlar sayesinde Bayındır halkı, artan nüfus ve iklim şartlarına rağmen kesintisiz su hizmeti alabilecek.

Ödemiş ve Kiraz için yeni ihale süreci yolda

İzmir’in güney aksındaki su güvenliğini bir bütün olarak ele alan İZSU, Tire ve Bayındır’daki çalışmaların ardından rotayı Ödemiş ve Kiraz’a çeviriyor. Bölgedeki yer altı sularını verimli kullanmak ve modern tesislerle halkın kullanımına sunmak amacıyla 13 yeni su sondaj kuyusu için önümüzdeki günlerde resmi ihale süreci başlatılacak. İhalenin tamamlanmasıyla birlikte start alacak çalışmalar, bölgenin su haritasını yeniden şekillendirecek. Kuraklık riskine karşı birer kalkan görevi görecek olan bu sondaj kuyuları, İzmir genelindeki su yönetim planının en kritik parçalarından biri olarak kayıtlara geçecek.

