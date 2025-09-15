Son Mühür- İzmir genelinde susuzluk ve kuraklık nedeniyle planlı su kesintileri ile arıza ve bakım kaynaklı kesintiler devam ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından açıklanan güncel bilgilere göre, 15 Eylül Pazartesi günü bazı ilçelerde su arzı geçici olarak duracak.

Planlı su kesintisi: Gece saatlerinde etkilenecek bölgeler!

İZSU’nun duyurduğu planlı kesintiye göre, Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir ve çevresinde 15 Eylül gecesi saat 23:00 ile 05:00 arasında su verilmeyecek.

Kesintiden etkilenecek mahalleler:

Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım.

Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni.

Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar.

Menemen: 29 Ekim, 9 Eylül, İstiklal, Gazi, 30 Ağustos, Kemal Atatürk, Ulus, Zeytinlik, İncirli Pınar, Gölcük, Irmak, İsmet İnönü, Uğur Mumcu, Ulukent, Cumhuriyet, Yahşelli, Yeşilpınar.

Bornova: Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt.

Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer.

Menderes: Görece, Ata, Hürriyet, Cumhuriyet.

Arıza ve bakım nedeniyle su kesintileri

Planlı kesintilere ek olarak, bazı bölgelerde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle de su verilemiyor. İZSU tarafından paylaşılan güncel arıza takvimi şu şekilde:

Kemalpaşa, Yukarıkızılca Merkez: 15 Eylül 09:00–15:00 arası yaklaşık 6 saat. Yoğun tüketim ve kuyu debilerindeki düşüş nedeniyle üst kesimlerde basınç azalması veya su kesintisi.

Menemen, Doğa: 15 Eylül 09:10–12:10 arası yaklaşık 3 saat, ana boru arızası nedeniyle.

Ödemiş, Emmioğlu, Umurbey, Üç Eylül: 15 Eylül 08:09–11:10 arası yaklaşık 3 saat, ana boru arızası.

Seferihisar, Sığacık: 15 Eylül 09:00–13:00 arası yaklaşık 4 saat, temiz su hattı yenileme çalışmaları nedeniyle kesinti.

Tire, TOKİ: 15 Eylül 09:28–11:28 arası yaklaşık 2 saat, ana boru arızası.

Urla, Atatürk, Kalabak, Zeytinalanı: 15 Eylül 09:06–11:06 arası yaklaşık 2 saat, ana boru arızası.

Urla, Torasan: 15 Eylül 09:03–11:03 arası yaklaşık 2 saat, ana boru arızası.