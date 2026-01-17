İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nde (İZSİAD) danışma kurulu bugün toplandı. Toplantının ana gündem maddesi ise İZSİAD'ın yeni yönetim kurulu başkanının kim olacağıydı. Yönetim kurulu başkanlığı görevinin Alaattin Yüksel'e verilmesine karar verildiği öğrenilirken, Yüksel'in bu görevi kabul ettiği ifade edildi.

Hüseyin Cengiz görevi bırakmıştı!

Kooperatif soruşturması çerçevesinde düzenlenen ikinci dalga operasyonun ardından İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz'in görevini bıraktığı öğrenilmişti. Cengiz'in görevi bırakmasının ardından düzenlenen yönetim kurulu toplantısında Başkan Vekili Münir Sirhan Özen, 1’e karşı 18 oy almıştı. Oy çokluğunu alarak derneğin yeni başkanı olarak göreve gelmişti. Bugün düzenlenen yönetim kurulu toplantısında ise Alaattin Yüksel'in yeni yönetim kurulu başkanı olmasına karar verildi.