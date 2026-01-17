Son Mühür / Atakan Başpehlivan Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine karne yerine öğrenci gelişim raporu verilmesine yönelik yeni uygulaması kamuoyunda tartışma yarattı. Söz konusu raporlarda Atatürk, Türk bayrağı ve İstiklal Marşı’na yer verilmemesi tepkilere neden oldu.

Efe Öztürk: Karneden Atatürk’ü çıkarmak, Cumhuriyet’ten bir sayfa koparmaya çalışmaktır

Bakanlığın uygulamasını eleştiren Halkçı Liseliler İzmir İl Başkanı Efe Öztürk, yapılan düzenlemenin pedagojik bir yaklaşımdan ziyade ideolojik bir tercih olduğunu savunarak, “Karneden Atatürk’ü çıkarmak, Cumhuriyet’ten bir sayfa koparmaya çalışmaktır. Öğrenci değerlendirme raporu dedikleri şey pedagojik bir belge değildir, rejim tercihini kağıda dökülmüş halidir.” ifadelerini kullandı.

"Atatürk’ü karneye sığdıramayan bir anlayış asla kabul edilemez"

Açıklamasının devamında Cumhuriyet’in temel değerlerine vurgu yapan Öztürk, Atatürk, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe’nin simgesel unsurlar olmadığını belirterek şunları söyledi: “Halkçı Liseliler olarak bizim için Atatürk, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe bu ülkenin süsü değil; temelidir. Cumhuriyetimiz, çocuklar okusun, düşünsün, özgür bireyler olsun diye kurulmuştur. Atatürk’ü karneye sığdıramayan bir anlayış asla kabul edilemez.”

"Atatürk’ün fotoğrafı, İstiklal Marşı’nın dizeleri; not değildir, baskı değildir"

Cumhuriyet değerlerinin uzun süredir sistemli biçimde aşındırıldığını öne süren Öztürk, bu durumun artık ilkokul düzeyine kadar indiğini savunarak, Atatürk’ün ve İstiklal Marşı’nın çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekti. Öztürk, “Atatürk’ün fotoğrafı, İstiklal Marşı’nın dizeleri; not değildir, baskı değildir, hele ki yük hiç değildir. Aksine, ortak hafızadır, ortak değerdir, bu topraklarda bir arada yaşamanın sembolüdür. Karnede yer alması, çocuklara ‘Sen bu Cumhuriyet’in evladısın’ demektir.” dedi.

"Atatürk burada ve biz buradayız"

Basın açıklamasının sonunda tartışmanın yalnızca bir karne uygulamasıyla sınırlı olmadığını ifade eden Öztürk, “Biz Halkçı Liseliler olarak biliyoruz ki mesele bir karne meselesi değildir. Buradan açıkça söylüyoruz; Cumhuriyet’i karnelerden silemezsiniz. Atatürk’ü çocukların kalbinden çıkaramazsınız. İstiklal Marşı’nı bu milletten koparamazsınız. Herkes bilsin ki Cumhuriyet burada, Atatürk burada ve biz buradayız.” şeklinde konuştu.