Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir gündemi meşgul eden İzmir Otogarı'nın mevcut işletmecisi İZOTAŞ'a karşı hukuki süreçte kararlı bir adım attı. Belediyeden yapılan resmi açıklamada, Otogar alanının haksız işgali gerekçesiyle biriken ecrimisil (haksız işgal tazminatı) bedellerinin tahsili amacıyla, mevzuatın tanıdığı yetkiler kapsamında haciz işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.

Sözleşme bitti, hukuk Büyükşehir lehine karar verdi

Yap-İşlet-Devret modeliyle 1997 yılında hayata geçirilen İzmir Otogarı’nın sözleşme süresi, ek sözleşme ile 14 Aralık 2023 tarihinde sona ermişti. İşletmeci İZOTAŞ, pandemi gerekçesiyle sözleşme süresinin yedi yıl uzatılması talebiyle yargıya başvurmuştu. Ancak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından belediyenin süreci hızlandırması ve Otogar üst hakkını kendi şirketi İZULAŞ AŞ’ye vermesinin ardından hukuki mücadele Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandı.

Belediye, ilk derece mahkemesi ve istinaf süreçlerinin İZOTAŞ'ın uzatma talebini reddettiğini ve sözleşmenin bittiğini hukuken tespit ettiğini belirtti. Açıklamada, tahliyeyi engelleyen tedbir kararının temyiz incelemesi nedeniyle halen yürürlükte olmasına rağmen, sözleşmenin sona erdiğinin yargı kararıyla tespiti üzerine, 217 bin 626 metrekarelik alanın haksız işgali nedeniyle ecrimisil talep edildiği kaydedildi. İZOTAŞ’ın bu talebe karşı açtığı yürütmenin durdurulması davası da yerel mahkeme tarafından reddedilmişti.

Esnaf ve otobüs işletmeleri için belirsizlik gideriliyor

Büyükşehir Belediyesi, İZOTAŞ yetkilileriyle yürütülen tüm görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamaması ve İzmir'in yararına projelerin hayata geçirilememesi üzerine yasal yollara başvurulduğunu bildirdi. Bu hukuki adımların, İZOTAŞ bünyesinde kiracı sıfatıyla faaliyet gösteren esnaf ve otobüs işletmeleri açısından da belirsizliği giderme amacı taşıdığı ifade edildi.

Başlatılan haciz sürecine ilişkin detaylar ise şu şekilde özetlendi: Ecrimisil bedellerinin tahsili için mevzuat yetkisi kapsamında haciz işlemleri başlatılacak. Alacağın tahsili için, kiracılık ve benzeri hukuki ilişki içindeki tüm muhataplara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca yasal bildirimler yapılacak. Bu hukuki işlemlerin, alacağın tamamı tahsil edilinceye kadar kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Nihai hedef: İzmir’e yakışır terminal yapılanması

Belediye, tüm bu yasal süreçlerin nihai amacını da kamuoyuyla paylaştı. Tahliyeye ilişkin mevcut tedbir kararının kalkmasını takiben, İzmir Otogarı’nda hemen yenileme ve işletme çalışmaları başlatılacak. Açıklama, "En kısa vadede İzmir’in hak ettiği bir terminal yapılanması oluşturulacaktır," ifadesiyle sonlandırılırken, İzmirlilerin taleplerinin takipçisi olunacağı ve şehrin sorunlarının çözümü için görevlerinin yerine getirileceği taahhüt edildi.