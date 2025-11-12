Son Mühür/ Osman Günden - 17 Kasım Dünya Prematüre Günü, erken doğan bebeklerin yaşam mücadelesine ve ailelerin bu süreçte yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de anlamlı etkinliklerle anılıyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, yenidoğan alanındaki bilimsel çalışmaları, deneyimli hekim kadrosu ve farkındalık faaliyetleriyle Türkiye’nin öncü merkezleri arasında yer alıyor.

“Hayatın ilk notaları” etkinliği

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü “Hayatın İlk Notaları: Prematüre Bebekler ve Müzik” temalı etkinlik düzenleyecek. Program, saat 12.15’te Muhittin Erel Amfisinde gerçekleştirilecek. 2008 yılında Ege Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde prematüre olarak izlenen ve bugün konservatuvar eğitimi alan Defne Kırıcı, “Ay Işığından Ezgiler” başlıklı piyano dinletisi ile sahne alacak. Defne Kırıcı’ya o dönem kendisini takip eden Prof. Dr. Özge Altun flütle eşlik edecek.

“Her prematüre bebek umut taşır”

EÜTF Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mete Akisü, prematüre bebeklerin yaşam yolculuğunda erken tanı, gelişmiş yoğun bakım olanakları ve aile desteğinin büyük önem taşıdığını belirtti: “Her prematüre bebek, hayata tutunma gücüyle hepimize umut verir. Hikâyeleri, sevgi ve bilimin birleştiğinde nelerin başarılabildiğini gösterir. 2025 temamız olan ‘Hayatın İlk Notaları’ yaşamın en erken anlarından itibaren umut ve emeği temsil eder.”

Prof. Dr. Akisü, etkinlikte sahne alacak Defne Kırıcı’nın prematüre bir bebekten başarılı bir sanatçıya uzanan yolculuğunun tüm ailelere ve sağlık çalışanlarına ilham olduğunu ifade ederek tüm katılımcıları etkinliğe davet etti.

Sağlık çalışanlarına ve ailelere teşekkür

Prof. Dr. Akisü sözlerini şöyle tamamladı: “Prematüre bebeklerin yaşam mücadelesine destek veren tüm sağlık çalışanlarına, ailelere ve gönüllülere teşekkür ederiz. Her bebeğin sağlıklı bir geleceğe ulaşabilmesi için toplumun duyarlılığı ve desteği çok değerlidir.”