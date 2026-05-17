Altınordu’da sözleşmesi devam eden kaleciler Arif Şimşir ve Efe Kaan Yıldız ile birlikte Hasan Berat Kayalı, Bilal Demirağ, İlker Akar, Birhan Elibol, Alperen Bekli, Furkan Yöntem, Tugay Güner, Ege Arslan, Furkan Emin Kaçmaz, Sercan Demirkıran ve Arif Asaf Gültekin güncel A takım kadrosunda yer aldı. Devre arasında kiralık gönderilen İlker Akar ile Arif Asaf Gültekin’in isimleri de listede tutuldu.

Hagi oyuncular takımdan ayrıldı?

Kırmızı-lacivertli ekipte 30 Haziran itibarıyla sözleşmeleri sona erecek Abdullah Balıkuv, Ali Ceylan, Arda Mutlu, Berat Kalkan, Eren Tokat, Eren Altıntaş, Gökhan Süzen, Hamza Küçükköylü, İsmail Güven, Kerim Avcı, Mitatcan Erdoğan, Sadi Karaduman, Selahattin Çankırlı, Yavuz Buğra Boyar ve Yılmaz Özeren ise resmi kadro listesinden çıkarıldı. Sözleşmesi sona erecek teknik direktör Yusuf Şimşek ve ekibinin de A takım görevli listesinde yer almadığı görüldü.

Öte yandan Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın, yeni sezon öncesinde A takımın yarışmacı haklarını devretmek amacıyla yatırımcı arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi.