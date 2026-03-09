Kuzey Ege’de son yıllarda adından daha sık söz ettiren yerlerden biri Zeytinli Mahallesi. Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı olan bu küçük yerleşim, Kaz Dağları’nın eteklerinde kurulmuş. Bir tarafı zeytinlikler, diğer tarafı deniz. Özellikle İzmir’den gelen tatilciler için hem yakın hem de doğası bozulmamış bir seçenek olarak gösteriliyor.

Bölgeyi ziyaret edenler genelde ilk olarak doğaya dikkat kesiliyor. Çünkü Zeytinli’de dağ ve deniz neredeyse iç içe geçmiş gibi. Bir yandan sahilde yürüyüş yapılabiliyor, biraz ilerleyince Kaz Dağları’nın serin havası hissediliyor. Bu yüzden yazın kalabalık olsa da, doğanın verdiği ferahlık hemen fark ediliyor.

Son yıllarda bölgenin adının daha çok duyulmasının bir nedeni de Altınkum sahili. Uzun ve ince kumlu plajı sayesinde özellikle yaz aylarında çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Ama Zeytinli yalnızca plajdan ibaret değil. Şelaleler, efsaneler ve zeytinlikler de bu mahallenin hikâyesini tamamlıyor.

Zeytin ağaçlarının arasında kurulu bir mahalle

Zeytinli Mahallesi, Edremit merkeze yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunuyor. Akçay’a ise araçla 15 dakikalık bir yolculukla ulaşılabiliyor. Bu konumu nedeniyle hem sakin bir köy havasını koruyor hem de turistik merkezlere oldukça yakın duruyor.

Mahalle özellikle yaz aylarında oldukça hareketleniyor. Zeytin ağaçlarının gölgesinde kurulu evler ve dar sokaklar, gelen ziyaretçilere klasik Ege kasabası hissini veriyor. Zeytin ve zeytinyağı üretimi ise hâlâ bölgenin en önemli ekonomik faaliyetlerinden biri olarak sürüyor.

Bölgeyi cazip kılan unsurlardan biri de Kazdağı Milli Parkı’na açılan kapılardan birinin burada bulunması. Bu durum, doğa yürüyüşü ve kamp turizmi açısından Zeytinli’yi önemli bir durak haline getiriyor.

Şelaleler ve efsaneler ziyaretçileri çekiyor

Zeytinli denince akla gelen yerlerden biri Hasan Boğuldu. Bölgedeki en bilinen hikâyelerden biri olan Hasan ve Emine’nin öyküsü, yıllar içinde adeta bir efsaneye dönüşmüş. Bu dramatik anlatı, bir dönem sinemaya bile konu olmuş.

Hasan Boğuldu’nun hemen yakınında ise Sutüven Şelalesi bulunuyor. Şelalenin çevresi yaz aylarında oldukça hareketli oluyor. Serinlemek isteyenler buraya geliyor, bazıları piknik yapıyor, bazıları ise sadece doğanın sesini dinliyor.

Kaz Dağları’ndan doğan ve yaklaşık 26 kilometre boyunca akan Zeytinli Çayı da bölgenin önemli doğal unsurlarından biri. Bu çay, sonunda Altınkum sahilinde denize ulaşıyor. Çayın çevresi özellikle bahar ve yaz aylarında oldukça canlı görünüyor.

Altınkum sahili ve deniz turizmi öne çıkıyor

Edremit Körfezi’nin en uzun ve geniş kumsallarından biri Altınkum sahili olarak biliniyor. İnce kumlu yapısı ve geniş plajı sayesinde yazın oldukça fazla ziyaretçi alıyor.

Deniz suyu ilk girildiğinde biraz serin hissedilebiliyor. Ancak bölgedeki yüksek oksijen oranı ve temiz doğa, özellikle sakin tatil arayanlar için önemli bir avantaj sayılıyor. Son yıllarda bazı tatilcilerin Akçay yerine Zeytinli’yi tercih etmesi de bu doğal yapının korunmuş olmasına bağlanıyor.

Sahil boyunca yürüyüş yolları, çay bahçeleri ve yaz aylarında kurulan semt pazarı bulunuyor. Bu hareketlilik bölgeye ayrı bir canlılık katıyor.

İzmir’den Zeytinli’ye ulaşım nasıl sağlanıyor

Zeytinli, İzmir ile Çanakkale’yi bağlayan karayolu üzerinde bulunuyor. Bu nedenle İzmir’den yola çıkanlar için ulaşım oldukça pratik kabul ediliyor. Araçla yapılan yolculuk genelde birkaç saat sürüyor.

İzmir’den çıkan sürücüler Edremit yönüne doğru ilerlediklerinde Zeytinli Mahallesi’ne kısa sürede ulaşabiliyor. Edremit merkeze yakın olması da ulaşımı kolaylaştırıyor.

Bu nedenle İzmir’de yaşayan birçok kişi özellikle yaz aylarında hafta sonu tatilleri için bu rotayı tercih ediyor. Yolculuk çok uzun sürmediği için bölge günübirlik ziyaretler için bile tercih edilebiliyor.

Kuzey Ege’nin değeri her yıl biraz daha artıyor

Zeytinli artık sadece küçük bir mahalle olarak görülmüyor. Doğası, efsaneleri ve sahiliyle Kuzey Ege’nin dikkat çeken destinasyonlarından biri haline gelmiş durumda.

Kaz Dağları’nın serin rüzgârı, zeytin ağaçlarının gölgesi ve Altınkum sahilinin uzun kumsalları birleşince ortaya oldukça farklı bir atmosfer çıkıyor. Bu yüzden bölge hem tatilcilerin hem de yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bir bakıma Zeytinli artık keşfedilmeyi bekleyen bir yer değil. Keşfedilmiş ama değeri her yıl biraz daha artan bir Ege köşesi olarak konuşulmaya devam ediyor. Hatta bazı ziyaretçiler buraya ilk geldiklerinde “burayı neden daha önce bilmiyorduk” diye soruyor.