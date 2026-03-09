Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mart Ayı olağan Meclis Toplantısı’nın birinci oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda başkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında süren mülkiyet tartışması devam ediyor. Meslek Fabrikası, Egemenlik Binası ve Tepecik’teki eski gasilhane ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı. Büyükşehir’in itirazı reddedildi. Tapular Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne geçti. Bunun ardından siyaset sahnesinde süren tartışma meclis toplantısına taşındı ve sert tartışmalar yaşandı.

CHP'li Altan İnanç'ın AK Partili Meclis Üyesi Fırat Eroğlu'na 'haddini bil' demesi tartışmanın fitilini ateşledi. Tartışmanın büyümesi üzerine meclise 5 dakika ara verildi. AK Partili Yıldız’ın talimatıyla AK Parti grubu meclis salonunu terk etti.

CHP'li Yurdakul'un eleştirilerine AK Partili Yıldız'dan cevap

CHP Grupsözcüsü Yağmur Yurdakul’un meclis toplantısında torba yasasındaki maddeleri okudu ve vakıflar bölge müdürlüğünün 3 mülkü almasını eleştirdi. Bunun üzerine Yurdakul'un eleştirilerine cevap veren AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız, “Eserleri anlatabilirlerdi ama mesleki tavır nedeniyle sanki çok önemli bir delil ortaya koymuşlar da iddia makamıyla paylaşıyorlar gibi tavır koydular. Bizim bugün konu alan 3 garimenkulümüz 27(02/2002 torba yasalarına mı giriyor. Vakıflar kan8ununun 30. Maddesinde belediye, özel idare vakıflara tahsisini kapsayan bir kanunun. Bugün konu yaptığınız 3 bina İzBB’ye ait. Gasilhaneyi biz 2012 tarihinde k Uygulanan kanun maddesi başka siz başka bir kanun maddesini uzantı yapıyorsunuz. Meclis’e vakıfların gelirleriyle ilgili eleştirileri anlattılar. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında ortaya çıkan problemler nedeniyle bölge müdürlüklerine bir yazı gönderiliyor. Tüm Türkiye genelinde bir tarama yapılıyor. 2008 yılının getirdiği bütünler kapsamında yapılıyor. Bugün gelinen noktada ise 650 milyon gelir elde eden bir duruma geliyor. İzmir belediyeleri 2 tane taşınmazı Bizim sizin kullandığını tabirle ‘ çökme, İzmir’in mallarını ele geçirme’ anlayışımız olsaydı öyle bir irade ortaya koyardık” dedi.

"Protokol yapılmış ama mesele telefona çıkmama noktasına gelmiş"

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün söz konusu alanlar için ortak proje ve protokol önerdiğini ancak belediye bürokrasisinin sürece yeterli iletişimle yaklaşmadığını söyleyen Yıldız, “Bölge müdürlüğü ile ne görüşme yapılıyor iyi niyet ile aşevi planımız var diyor. Biz burada bir protokol yapalım diyor. Bir kısmını hastane bir kısmını da aşevi yapalım diyor. Bir genel sekreter yardımcımız protokollere katılıyor. 2024’ün sonunda tapu geçmiş. Vakıflar zaten burada ortak bir proje yapmayı ortaya koymuş. İki kurumun değerli bürokratları iletişim içinde olması gerekirken, Büyükşehir bürokratları birden meseleyi telefona çıkmama noktasına getiriyor. Bugün ortaya koyduğunuz evrakları o gün ortaya koysaydınız bugün bu şekilde konuşmazdık. Bugün bu malın özele verilirken sesiniz çıkmıyorken bugün devlet kurumuna devri aldıktan sonra hatırladınız. Şimdi çıkıp Meslek Fabrikası dediğiniz zaman insan hayretle izliyor. 2024’te yer veriyorsunuz. Kurum sizinle görüşmek istiyorsunuz ama yok sayıyorsunuz. Aynı yeri İstanbul’daki özel vakıfa verirken sesiniz çıkmıyor sonra basın üzerinden taraflı açıklama yapıyorsunuz” şeklinde konuştu.

"İzmir’in malı İzmirlide. Bir yere gittiği yok"

Söz konusu taşınmazların farklı kamu hizmetleri için değerlendirilebileceğini belirterek kurumlar arasında iş birliği çağrısında bulunan Yıldız, “Geçtiğimiz günlerde Eyyüp Bey çok güzel açıkladı. Bakırçay Üniversite’sinin Hukuk Fakültesi olabilir dedi. Yeşilay’ın İzmir’de yaptığı açılışlara katıldık. Eyyüp Bey yine dedi ki’ gelin Yeşilay’ı ortak bir irade ile kullanalım’ dedi. İzmir’in malı İzmirlide. Bir yere gittiği yok. Bu protokolleri unutan bürokratlara hesap soracak mısınız? Ortaya koyduğunuz kanun maddesinin hiçbir ifadesi yok. 2008 yılında çıkmış olan kanun kapsamında yapılmış. Vakıflarımız hepimizin vakfıdır. Devletin kurumları iletişim halinde olmak zorunda” dedi.

İNANÇ: CİN ALİLİK YAPMAYIN

3 mülkü İzmirlinin kullandığını söyleyen CHP Grupbaşkanvekili Altan İnanç, “Kaç yıldır bu mülkler kullanıldı. Şimdi mi aklınıza geldi Cin Ali’lik. Meslek fabrikası dediğimiz yerde on binlerce genç iş sahibi oldu. Buradan siyaset çıkarılmaz. Hukuk, vicdan ne diyor biraz ona bakın. Yemekhane yapıldığında İzmirli kullanacak da şimdi başka birisi mi kullanıyordu. Torba kanunundaki maddeleri tek tek saydı. Bu malları İzmirli kullanıyordu. Kullanmaya devam edecek. Biz yargının üstünlüğüne inanırız. Ama sisin yargıyı nasıl kullandığınızı tüm Türkiye görüyor. Algı yapmasın. 3 mal da İzmirliye hizmet etmektedir. Etmeye devam edecek” dedi.

Bunun üzerine CHP'li ve AK Partili Meclis üyeleri sözlü tartışma yaşandı.