İzmir’in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi’nde bulunan 1537 ada 1 parsel, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun gündemine alındı. Kurul, sit alanı ve koruma alanı dışında kalan taşınmazın durumuna ilişkin değerlendirmesini karara bağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan kararda, Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi’nde bulunan 1537 ada 1 parsel ele alındı.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, parselin sit alanı ve koruma alanı dışında kalan bölümüne ilişkin kurum görüşleri, hazırlanan raporlar ve mevcut durum incelendi.

Kararda ayrıca taşınmaz üzerinde bulunan yapıya ve parselin sit alanlarıyla olan ilişkisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Kurul uygunluk kararı verdi

İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, yapılan incelemeler ve kurum görüşlerinin ardından taşınmaza ilişkin hazırlanan ekli tescil fişi ve koruma alanı paftasının uygun olduğuna karar verdi.

Resmi Gazete’deki karar

Izmir ili, Dikili ilçesi, Çandarlı mahallesi, tapunun 1537 ada 1 parsel numarasında kayıtlı, Hazineye ait imar planında eğitim alanında kalan taşınmaz üzerinde bulunan Çandarlı Cumhuriyet İlkokulu binası ve söz konusu taşınmazın önünde yer alan çeşmenin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilerek tescil edilmesine yönelik İzmir 2 Nolu KVKBK'nın 30.06.2026 tarihli ve 24663 sayılı kararı, söz konusu taşınmazın 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesinde yer alan kriterleri taşıdığı anlaşılarak aynı Yasanın 7. maddesi gereği kurum görüşlerinin talep edildiği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 08.07.2026 tarihli ve 8593666 sayılı yazısı ile Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 31.08.2026 tarihli ve 4488220 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Dikili ilçesi, Çandarlı mahallesinde sit alanı ve korunma alanı dışında kalan, tapunun 1537 ada 1 parselinde kayıtlı Hazineye ait taşınmazın ve söz konusu taşınmazın önünde yer alan çeşmenin 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesinde yer alan kriterleri taşıdığı anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun 2. (ikinci) grup olarak belirlenmesine, tapusuna ilgili şerhin eklenmesine ve sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, ekli tescil fişinin ve korunma alanı paftasının uygun olduğuna karar verildi.