İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde belediyeye ait 4 taşınmaz satışa çıkarılıyor. Güzelbahçe Belediyesi tarafından yayımlanan ilana göre taşınmaz ihalesi, 2 Ekim 2026 Cuma günü Güzelbahçe Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Güzelbahçe’de 3 arsa satışta

İhaleye çıkarılan taşınmazların 3’ü Çamlı Mahallesi’nde, biri ise Yelki Mahallesi’nde bulunuyor.

Çamlı Mahallesi 2649 ada 8 parselde bulunan 1.336,02 metrekarelik arsa için 21 milyon lira muhammen bedel belirlendi. Aynı mahalledeki 2649 ada 9 parselde yer alan 1.336,02 metrekarelik arsanın muhammen bedeli de 21 milyon lira olarak açıklandı. 2649 ada 10 parselde bulunan 1.336 metrekarelik arsa için de 21 milyon lira muhammen bedel belirlendi. Çamlı Mahallesi’ndeki üç arsanın her biri için 630 bin lira geçici teminat isteniyor.

İhaleyle satılacak arsalar için yapılaşma koşulu konuldu

İhale ilanında yer alan bilgilere göre Çamlı Mahallesi’ndeki 2649 ada 8, 9 ve 10 parseller köy yerleşik alan sınırları içerisinde bulunuyor.Taşınmazlar için 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı’nın ilgili hükümlerine yer verilirken, onaylı uygulama imar planı bulunmayan kırsal yerleşmelerde belirlenen şartlara uyulması halinde çeşitli yapıların yapılabileceği belirtildi.

Buna göre söz konusu alanlarda koşullara bağlı olarak konut, kırsal turizm tesisi, günübirlik tesis, ticaret ile tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar yapılabilecek. Yapılaşma koşulları ise emsal 0,50, en fazla 2 kat ve maksimum brüt inşaat alanı 250 metrekare olarak açıklandı.

Yelki’de dubleks villa satışa çıktı

Güzelbahçe Belediyesi’nin satışa çıkardığı dördüncü taşınmaz ise Yelki Mahallesi'nde bulunuyor.Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan dubleks meskenin 159,69 metrekare brüt alana sahip olduğu öğrenildi.

İhale ile satışa çıkarılacak dubleks mesken için 23 milyon lira muhammen bedel ve 690 bin lira geçici teminat tutarı belirlendi. Bu taşınmazın ihalesi ise saat 1.45’te yapılacak.

Toplam muhammen bedel 86 milyon TL

Güzelbahçe Belediyesi’nin satışa çıkardığı 4 taşınmazın toplam muhammen bedeli 86 milyon lira olarak hesaplandı. Üç Çamlı arsasının her biri 21 milyon liradan, Yelki’deki dubleks mesken ise 23 milyon liradan ihaleye çıkacak.