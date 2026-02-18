Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, yayımladığı video ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Mürselpaşa battı-çıktı projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, projenin tamamlanma süresi, finansmanı ve yapım sürecine dair çeşitli iddialar dile getirerek belediye yönetimine ve bazı isimlere sorular yöneltti.

Projenin tamamlanma süresi eleştirildi

Yıldız, açıklamasında CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Mürselpaşa battı-çıktı projesinin yarım kaldığını savundu. Projenin 10 ayda tamamlanacağının ifade edildiğini belirten Yıldız, aradan bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen çalışmanın hâlâ bitirilemediğini öne sürdü.

Finansman ve kredi tartışması

Projenin finansmanına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yıldız, hükümet desteğiyle İller Bankası tarafından sağlanan 20 milyon avroluk krediye rağmen projenin belediyenin öz kaynaklarıyla yapılacağı yönünde karar alındığını iddia etti. Yıldız, müteahhide ödeme yapılmadığı gerekçesiyle çalışmaların yaklaşık bir aydır durduğunu ileri sürdü. Hazır olan kredinin kullanılmadığını savunan Yıldız, daha sonra kredilerin verilmediği yönünde açıklamalar yapılarak İzmirlilerin yanıltıldığını öne sürdü.

Çağatay Güç’e soru

Hakan Yıldız, açıklamasında bazı isimlere de sorular yöneltti. Yıldız, genel sekreter yardımcılığı döneminde hükümet tarafından sunulan kredinin kullanılmaması yönünde “kendi imkânlarımızla yaparız” denildiğini belirterek Çağatay Güç’ün yarım kalan projeyi takip edip etmeyeceğini sordu.

Ednan Arslan’a çağrı

Yıldız ayrıca Ednan Arslan’a da çağrıda bulunarak, başka şehirlerde miting yapmak yerine İzmir’deki söz konusu soruna sahip çıkıp çıkmayacağını dile getirdi.

Cemil Tugay’a yönelik sorular

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a da seslenen Yıldız, gerekli ödemelerin yapılarak projenin devamının sağlanıp sağlanmayacağını sordu.

“Bu proje ne zaman tamamlanacak?”

Yıldız, açıklamasının sonunda “İzmirliler adına soruyoruz: Bu proje ne zaman tamamlanacak?” ifadelerini kullandı.