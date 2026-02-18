Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in ‘turizm cenneti’ Çeşme’de, pati dostlarının sesi duyulmuyor. Çeşme’de barınak koşullarının her geçen gün kötüleştiğini, hayvanların güvenliği için istenen en temel düzenlemelerin bile hayata geçirilmediğini söyleyen hayvanseverler, aylardır barınakta tel bölmelerle ırk ve boy ayrımı yapılmasını talep ettiklerini buna rağmen Çeşme Belediyesi’nin tüm çağrılarına duyarsız kaldıklarını söyledi. Hayvanların esas ihtiyaçlarını duymazken belediyenin geçtiğimiz günlerde açıkladığı ‘Patipark’ projesine tepki gösteren hayvanseverler, “Çeşme Barınağı’na her gün toplanan köpekler doğal yaşam denilen yere atılmakta. ‘Köpek sevgimi kimse sorgulayamaz’ diyen Belediye Başkanı Lal Denizli’ye sesleniyoruz: Sevginiz varsa önceliğiniz bu barınağı düzenlemek olmalıdır” dedi.

“Aylardır yardım istiyoruz Çeşme Belediyesi duymuyor”

2020 yılında Çeşme Hayvan Barınağı’nı ziyaret ettiklerini ve o gün karşılaştıkları kötü koşullar sonrası sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak bu yer için destek istediklerini hatırlatan HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, “O dönemde bir iş insanı sesimizi duydu ve barınağa 40 kulübe yerleştirildi. Ancak o günden bugüne sorunlar devam ediyor. En büyük problemlerden biri, barınağa getirilen hayvanların bir hafta sonra büyük ya da küçük ırk ayrımı yapılmaksızın aynı alana konulması. En azından bu hayvanlar ortama alışana kadar kalabilecekleri ayrı bölmeler yapılsın diye uzun zamandır mücadele ediyoruz. Çok basit bir düzenleme talep ediyoruz ama hala bir adım atılmış değil. ‘Hiç değilse bir tel örgü yapılsın, yeni gelen köpekler buraya alınsın, ırklarına göre bölümler oluşturulsun’ dedik. Aylardır yardım istiyoruz ancak Çeşme Belediyesi bizi duymuyor. Önceki gün, Lal Hanım’ın yönlendirdiği başkan yardımcısıyla iletişime geçerek tellerin ne zaman yapılacağını sorduk. Daha sonra sosyal medyada üç tane daha ‘Patipark’ yapılacağını gördük. Bu gerçekten şaka gibi. Bu projeyi öğrenenler, büyük ve küçük köpeklerin Patipark’de nasıl bir arada olacağını sorduklarında, belediye yetkilileri ‘Onlara ayrı bölüm yapacağız’ diyor. Yani aylardır barınağa bölüm yapmayanlar, sahipli köpekler için Patipark’ta bölüm yapacaklarını söylüyor. Buna gerçekten akıl sır erdiremiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gelen birçok hayvan yaşamını yitiriyor”

“Barınak var ama onun düzenlenmesi için iki senedir yalvarıyorum” sözleriyle devam eden Önder, “Belediye Başkanı Lal Denizli’ye defalarca ‘Gelin birlikte gidelim, neler yaşandığını birlikte görelim’ dedim, gelmedi. En basit düzenlemeleri bile yapmadı. O kadar sinirliyiz ki… Son ziyaretimizde yüzümüze karşı ‘Kimse benim hayvanseverliğimi sorgulayamaz’ dedi. Oysa biz, göreve geldiğinde çok umutlanmıştık; ‘Genç’, ‘hayvansever’ dedik ama yanılmışız. Biz saray istemiyoruz, sadece küçük bir tel örgü talep ediyoruz. Barınağa alınan köpekler, bir hafta sonra ortak alana bırakıldığı için saldırıya uğruyor ve büyük çoğu parçalanıyor.

Barınağın kapasitesi 700 olmasına rağmen şu an yaklaşık 500 köpek var. Neden? Çünkü gelen birçok hayvan orada yaşamını yitiriyor. Hayvan sevginiz varsa önce bu barınağı düzenleyin. Sahipsiz hayvanların desteğe çok daha fazla ihtiyacı var” diyerek tepki gösterdi.