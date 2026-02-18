Son Mühür / Erkan Doğan - Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı 540 Kent A.Ş. alacakları için işçisi eylemlerini sürdürüyor. DİSK Genel İş İzmir 10 No’lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Karşıyaka’da işçi maaşı krizi gün geçtikçe tırmanırken, alacakları ödenmeyen Kent A.Ş. çalışanları şirket önündeki eylemlerini sürdürüyor. Karşıyaka Belediyesi’nin kronik bir sorunu haline dönüşen işçi alacakları konusu gündemden bir türlü düşmüyor. Son Mühür’e konuşan DİSK Genel İş İzmir 10 No’lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, “Alacaklarımız için maaşlarımız için toplu iş sözleşmesi farklarımız için çalışan 540 arkadaşımız için hak arayışımızı kent aş şirketi önünde sürdürüyoruz” dedi. Kent A.Ş. çalışanları yaşadıkları mağduriyet ilgili hazırlanan broşür ve taşıdıkları pankartlarda, ilçe halkına seslendi. “Karşıyaka Belediyesi Kent.A.Ş. işçisi ne yaşıyor, biliyor musunuz?” yazılı broşürde, Biz Kent A.Ş. işçileri olarak 5 yıldır tam maaş alamıyoruz. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat (7 aylık) maaşlarımız hâlâ ödenmedi. 2 yıl önceki TİS farklarımız ödenmedi. Haftalık 5-6 Bin TL harçlık yatırılarak, biz emekçilerin hayatta kalması bekleniyor”

"Harçlık değil, tam maaş istiyoruz”

“Çocuğuna harçlık veremeyen çalışanlar. Evinde huzur kalmayan, boşanma noktasına gelen eşler. İcralık olan, tefeciye düşen emekçiler. Gündüz belediyede çalışıp gece ek iş yapmak zorunda kalan insanlar. Zam değil, sadaka değil. Hakkımızı istiyoruz! Tüm bu olumsuzluklara rağmen,

Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş emekçileri olarak siz değerli Karşıyaka Halkı’na hizmet etmeye devam ediyoruz. Yanımızda olun, sesimize ses katın”