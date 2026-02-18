Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte et fiyatlarındaki artışlar, piyasaların durumu ve Ticaret Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde aldığı tavuk ihracatının durdurulması kararını değerlendirerek, söz konusu başlıklar üzerine önemli açıklamalarda ve tespitlerde bulundu.

Melih Şenkara: Bir artış olacaksa bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz

Et fiyatlarının arz-talep dengesi üzerinden şekillendiğini vurgulayan ve fiyatları yükseltenin esnaf olmadığının altını çizen İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara, “Bugünden geleceği kestirmek zor, fiyatlar biraz arz-talep üzerinden şekilleniyor. Piyasa noktasında bir artış olur ya da olmaz diyemem bunu birlikte yaşayıp göreceğiz.

Et fiyatlarını yükselten esnaflar değildir, arz-talep dengesiyle ilgili bir durumdur. Et ve Süt Kurumu’nun yaptığı gibi ‘Ramazan’da fiyatlar aynı kalacak’ tarzında biz cümleyi kullanamayız. Çünkü biz ithalatla iş yapan insanlar değiliz biz, iç piyasa dengesinin takip eden aldığı ürünün üzerine belli bir miktar karını ekleyip satan insanlarız. Bu bağlamda şunu söyleyebilirim bir artış olacaksa bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Geçmiş yıllardaki Ramazan hareketliliği piyasada ve esnafta yok”

Ayrıca, piyasada geçmiş yıllardaki hareketliliğin olmadığını vurgulayan Başkan Şenkara, vatandaşların alım gücünün ciddi anlamda azaldığını aktararak, “Et önemli bir gıda. Biz her zaman yaptığımız çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Ancak şunu söylemek gerekiyor. Geçmiş yıllardaki Ramazan hareketliliği ne yazık ki piyasada ve esnafta yok. Bununla birlikte geçmiş yıllardaki alım gücü de insanlarda yok. Vatandaşın alım gücü yükseldiğinde ürünlerin satışı da buna paralel yükselecektir. Şu an emeklinin ve vatandaşın maaşı doğrultusunda bizim de gelirimiz ve satışlarımız şekillenmiş oluyor.” dedi.

“Bu karar iç piyasadaki dengeleri farklı etkileyecek”

Son olarak, Ticaret Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde Ramazan ayının gelmesi nedeniyle aldığı ‘tavuk ihracatını durdurma’ kararını da değerlendiren Melih Şenkara, bu kararın iç piyasadaki dengeleri etkileyeceğini kaydederek ‘Ticaret Bakanlığı’nın almış olduğu karara biz önlem niteliğinde bakıyoruz’ şeklinde konuştu ve ekledi:

“Et ve Süt Kurumu nasıl fiyat regülasyonu yapıyor ve bunu üretim dar olduğu için ithalat ile sağlamaya çalışıyor. Ticaret Bakanlığı’nın almış olduğu karara biz önlem niteliğinde bakıyoruz. Arz-Talep dengesi yükseldiğinde fiyat yükselimi oluyor. Ancak bu karar iç piyasadaki dengeleri farklı etkileyecektir diye düşünüyorum. Firmaların elinde mal kalacak bu da bir gerçek.”