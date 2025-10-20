Son Mühür- İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimleri öncesinde, Adnan Menderes Havalimanı Taksi Kooperatifi Başkanı Sami Çetinkaya, güçlü bir ekiple adaylığını duyurdu. Meslekte 39 yılı geride bırakan Çetinkaya, taksici esnafının sorunlarını yakından bildiğini belirterek, çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla göreve talip olduğunu ifade etti.

“Değişim zamanı geldi”

Adaylık sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Çetinkaya, mevcut yönetime karşı kişisel bir tavrı olmadığını, ancak artık yenilikçi ve üretken bir anlayışa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

“Ben kimsenin değil, esnafın adayıyım. Önemli olan esnafın kazanmasıdır.” diyen Çetinkaya, hedefinin birlik ve dayanışma içinde güçlü bir taksici topluluğu oluşturmak olduğunu söyledi.

Yerli uygulama ve sosyal tesis projeleri

Proje başlıklarını paylaşan Çetinkaya, taksici esnafının kazancını korumak için tamamen yerli yazılıma sahip bir taksi uygulaması hazırlığında olduklarını açıkladı.

Sistemin düşük veya sıfır komisyonla çalışacağını belirten Çetinkaya, bu sayede esnafın gelir kaybının önüne geçileceğini dile getirdi.

Ayrıca, akaryakıt istasyonu, araç yıkama ve bakım hizmetlerinin bir arada bulunacağı modern bir sosyal tesis kurma planı da gündemde. Bu tesisin, taksi şoförlerinin günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı çok yönlü bir merkez olacağı ifade edildi.

Kadın sürücülere yönelik teşvik

Çetinkaya, yönetim kadrosunda ilk kez bir kadın temsilciye yer vereceklerini duyurdu.

Kadın sürücülerin sektöre kazandırılması için özel destek programları oluşturacaklarını belirten Çetinkaya, bu adımın İzmir’de taksi sektöründe eşit temsili güçlendireceğini söyledi.

“Araç yenilemede esnaf zorlanıyor”

Taksici esnafının yaşadığı ekonomik sorunlara da değinen Çetinkaya, araç yenileme maliyetlerinin ciddi bir yük haline geldiğini belirtti:

“Araç yaş sınırının 9 yıldan 12 yıla çıkarılması yerinde bir karardı ancak kazanç düşüklüğü nedeniyle esnaf araç yenileyemiyor. ÖTV indirimi sözü yeniden gündeme alınmalı. Direksiyonun başında, sahada nelerin eksik olduğunu biliyoruz.”

“Birlikte güçlü olacağız”

Sektördeki dayanışmanın zamanla zayıfladığını söyleyen Çetinkaya, bu bağı yeniden canlandırmayı hedeflediklerini belirtti:

“Geçmişte sosyal etkinliklerimiz, maçlarımız olurdu. Esnaf bir araya gelir, birbirine destek olurdu. Biz o günleri yeniden getireceğiz. Ayrışma değil, birlik zamanı. Yönetimimizde kadın taksiciler de olacak.”

Hizmet odaklı bir yönetim anlayışı benimsediğini dile getiren Çetinkaya, “Amacım koltuk değil, hizmettir.” ifadesini kullandı. Yeni dönemde hedeflerinin, teknolojik yeniliklerle desteklenen, sosyal dayanışmayı esas alan saygın bir şoförler camiası oluşturmak olduğunu vurguladı.