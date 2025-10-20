Son Mühür- Dernek Başkanı Semih Girgin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün yönetim kurulunda alınan kararla, olağanüstü genel kurula Dernek Başkanı sıfatımla seçime gidiyoruz. İstifamın istenmesi söz konusu değildir. Üç yönetim kurulu üyesinin istifası kabul edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Genel kurul tarihleri belirlendi

Olağanüstü genel kurulun birinci toplantısının 12 Kasım 2025 tarihinde yapılacağı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 20 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

“Çarşımız adına hayırlı olsun”

Girgin, 2019 yılından bu yana birlikte görev yaptığı yönetim kuruluna teşekkür ederek, “2019 yılından bugüne kadar benimle beraber yürüyen yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Çarşımız adına hayırlı olsun” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.