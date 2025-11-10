İzmir Büyükşehir Belediyespor’un başarılı yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi’ni (İngiliz Kanalı) solo geçerek dünya açık su yüzme tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

İngiliz Kanalı Yüzme Derneği’nin İngiltere-Folkestone’da düzenlediği prestijli törende iki ayrı ödülle onurlandırılan sporcu, salonda bulunan tüm açık su yüzücülerinden dakikalarca alkış aldı.

Dünyanın ilk otizmli erkek sporcusu olarak Manş’ı solo geçti

Channel Swimming Association’ın sahnesine davet edilen Tunca, Manş Denizi’ni solo yüzerek geçen dünyadaki ilk otizmli erkek sporcu olarak tarihe geçti.

Haziran ayında aşırı soğuk suya rağmen gerçekleştirdiği yüzüşle, kanalı 2025 yılında en erken geçen sporcu unvanının da sahibi oldu.

13 saat 26 dakikalık tarihi yüzüş

Etkinlikte verilen sertifika ile Tuna Tunca’nın Manş geçişi resmen belgelendi. 13 saat 26 dakika süren solo yüzüş; azim, disiplin ve yüksek dayanıklılığın sembolü olarak kayıtlara geçti. Tunca’ya İngiltere’de annesi Gülnur Tunca eşlik etti ve törende duygusal anlar yaşandı.

“20 yıl artı 13 saat 26 dakika süren bir yolculuk”

Gülnur Tunca, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Nöroçeşitliliğin gücünü temsil eden Tuna, 20 yıl önce denizle tanıştı. Bize göre Manş Denizi geçişi, 20 yıl artı 13 saat 26 dakika sürdü.”

Anne Tunca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a, antrenör Mert Onaran’a ve tüm destekçilere teşekkür ederek bu başarının arkasındaki emeği vurguladı.

Yeni hedef, Kuzey Kanalı’nın zorlu sularını aşmak

Tuna Tunca’nın Ocean’s 7 macerası devam ediyor. Manş Denizi ve Cebelitarık Kanalı’nı yüzerek geride bırakan genç sporcu, serinin en zorlularından Kuzey Kanalı için hazırlıklarını sürdürüyor. 2026 yaz döneminde Kuzey Kanalı geçişine hazır olması hedefleniyor.

Otizmin engel olmadığını dünyaya kanıtlıyor

Ocean’s 7’yi tamamlayan ilk Türk Bengisu Avcı ve beş kanalı geçen Emre Erdoğan’ın ardından, Tuna Tunca da kendi destanını yazma yolunda ilerliyor. Her kulaçta otizmin bir engel değil, farklı bir potansiyel olduğunu tüm dünyaya gösteriyor.

Cebelitarık’ta 5 saat 32 dakikalık rekor performans

Tuna Tunca, bu yıl eylül ayında Cebelitarık Kanalı’nı da 5 saat 32 dakikada solo yüzerek geçmişti. Bu başarıyla, Cebelitarık’ı solo geçen dünyadaki ilk otizmli yüzücü unvanını aldı.