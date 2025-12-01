Son Mühür / Yiğit Uzun - Bayraklı Belediye Meclisi’nin 1 Aralık 2025 tarihli oturumunda gündeme gelen tüm maddeler oy çokluğuyla kabul edildi. İnsan Kaynakları, Dış İlişkiler ve Emlak–İstimlak Müdürlüklerinden gelen üç önerge ile üç komisyon raporu; sosyal denge tazminatı için Başkan İrfan Önal’a yetki verilmesi, afet ve iklim bilinci kapsamında iki ayrı iş birliği protokolü, Turan Mahallesi’ndeki 2 m²’lik hissenin satışı, Yamanlar’daki okul alanının 25 yıllık tahsisinin yenilenmesi ve 2026–2030 Kamulaştırma Programı gibi kritik düzenlemeleri içerdi. Belediye Meclisi’nin 1 Aralık 2025 tarihli oturumu, büyük ölçüde engelli vatandaşların sorunları ve komisyon kurulması talebi etrafında tartışmalarla geçti. Mecliste ilk olarak AK Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Aydın Koç, “Engelli Komisyonu kurulması” yönündeki önergesini sundu. Koç’un aynı zamanda Manavkuyu’da 278. Sokağın “Sevgi Yolu” olarak düzenlenmesine ilişkin önergesi de komisyona havale edildi.

Aydın Koç: “Bayraklı’da engelliler için tablo içler acısı”

Dilek ve temennilerde söz alan Koç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü hatırlatarak Bayraklı’daki eksiklikleri sert bir dille eleştirdi:

“Bugün bir farkındalık günü değil, bir hak arayışını yüksek sesle haykırdığımız bir gün. Bayraklı’da erişilebilirlik yoksa adalet de yoktur. Standart dışı kaldırımlar, bozuk rampalar her gün bir engelli vatandaşımızın hayatından çalıyor. Mecliste hâlâ Engelli Komisyonu bile yok. Bu yönetim zafiyetidir.”

Koç, AK Parti hükümetinin engelli maaşları, evde bakım desteği ve e-KPSS gibi sosyal politikalarını hatırlatarak Bayraklı Belediyesini eleştirdi:

“Engelli maaşları güncellendi, evde bakım destekleri artırıldı, sayamadığımız daha birçok proje hayata geçirildi. Peki Bayraklı Belediyesi ne yaptı? Hiçbir şey. Tekrar ediyorum hiçbir şey.”

Koç sözlerini “Engelli Komisyonu derhal kurulmalıdır. Bugün, şimdi. Kurulana kadar susmayacağız.” diyerek tamamladı.

Başkan Önal: “Komisyon kuruldu, engelli vatandaşın yanındayız”

Aydın Koç’un eleştirilerine yanıt veren Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, engelli komisyonunun zaten kurulduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“2 bin 200’ün üzerinde engelli vatandaşımıza yardımcı oluyoruz. Hasta nakil hizmetinden kuaför hizmetine kadar birçok desteği sunuyoruz. Komşuların yaptığı yemeklerle yaşamaya çalışan engelliler var; keşke imkanımız olsa hepsine asgari ücret verebilsek. Reklamını yapmadan elimizden geleni veriyoruz.”

Önal, erişilebilirlik ve kaldırım standartları konusunda ise “Bu sadece Bayraklı’da değil, ülke genelinde çözülmesi gereken bir konu” dedi.

Mecliste tansiyon yükseldi

Oturumun ilerleyen bölümünde söz alan AK Parti’li meclis üyeleri ve CHP grubu arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

• MHP’li Muhammet Şahin

Gümüşpala bölgesindeki yol ve trafik sorunlarını hatırlatarak “her mecliste gündeme getireceğim” dedi.

• AK Parti’li Soner Akbulut

Başkan Önal’ın vaatlerinin gerçekleşmediğini savunarak, pazaryerlerindeki altyapı sorunlarını gündeme taşıdı:

“Yağmurdan sonra pazaryerleri çamur ve su içinde kalıyor. İzmir çiçek gibi diyorsunuz; ben diyorum ki buyurun birlikte çıkalım, o kokuyu siz almıyorsanız diyecek bir şeyimiz yok.”

• CHP’li Özlem Avcı

Bayraklı’da koku problemi olmadığını iddia etti. AK Parti grubundan tepki gelince salonda gülüşmeler yaşandı. Avcı, engelli konusunda ise Aydın Koç’a kısmen destek vererek “Engelli vatandaşlarımız belediyeye her zaman ulaşabiliyor” dedi.

• AK Parti Grup Başkanvekili Emre Demir

Gerilimi artıran bir konuşmayla CHP yönetimini eleştirdi:

“Siz burada iktidarsınız ama muhalefet gibi davranıyorsunuz. Siyasi alfabesizlik var. Siz burayı AK Parti’den değil, kurumsal olarak çürümüş bir CHP yönetiminden devraldınız.”

CHP grubundan sert itirazlar geldi, Başkan Önal oturuma müdahale ederek meclisi sakinleştirmeye çalıştı.

Sonraki toplantı 5 Ocak’ta

Gündem maddeleri görüşüldü, öneriler ilgili komisyonlara havale edildi. Bir sonraki meclis toplantısı 5 Ocak Pazartesi saat 18.00 olarak belirlendi.