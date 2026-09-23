"Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda hazırlanan projelerle finallerde mücadele eden İzmirli öğrenciler, elde ettikleri dereceler ve geliştirdikleri teknolojik çözümlerle öne çıktı.

İzmir Fen Lisesi’ne Türkiye ikinciliği

İzmir Fen Lisesi, "İklim Değişikliği ve Afet Yönetimi" kategorisinde hazırladığı "Derin Pekiştirmeli Öğrenme ile Orman Yangını, Kaynak Yönetimi ve Müdahale Optimizasyonu Projesi" ile Türkiye ikincisi oldu. Okul ayrıca, "Afet Süreçlerinde Olay Bazlı Veri Yapılandırma ve Dinamik Risk Değerlendirme Modeli Projesi" ile "İnsanlık Yararına Teknolojiler" alanında finale kalma başarısı gösterdi.

Finallerde Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ise 7 farklı projeyle yer alarak sergi alanında dikkat çekti.

Toplumsal sorunlara odaklanan projeler takdir topladı

Finallerde öğrencilerin toplumsal alanlara yönelik projeleri de ilgi gördü. İzmir Kız Lisesi, görme engelli bireylerin kimya eğitimine bağımsız katılımlarını hedefleyen "Görüngü: Erişilebilir Kimya için Haptik Bileklik Projesi" ile jüri karşısına çıktı. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi de biyoloji alanındaki projesiyle finalistler arasında yer aldı.

Meslek liseleri ilk 15 takım arasına girdi

İzmir’deki mesleki eğitim kurumları da TEKNOFEST sahasında başarı gösterdi. Kemalpaşa KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulaması" kategorisinde 100’ü aşkın takım arasından ilk 15’e girerek finale yükseldi. Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı öğrencileri de aynı kategoride adlarını finale yazdıran bir diğer ekip oldu.

Dr. Ömer Yahşi: "Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz"

Elde edilen sonuçları değerlendiren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi "Üreten, araştıran ve ülkemizin teknoloji vizyonuna büyük katkılar sunan tüm okullarımızı yürekten tebrik ediyorum. Bilim ve teknoloji yolculuğunda büyük bir azimle çalışan öğrencilerimize, onlara bu yolda rehberlik eden değerli danışman öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve her zaman destekçimiz olan velilerimize teşekkürlerimi sunuyor, gençlerimizin bilimin ışığında nice güzel başarılara imza atmasını temenni ediyorum." dedi.