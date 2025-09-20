Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan 55 yaşındaki Mümtaz Zarplı, 18 yıl önce geçirdiği iş kazasında iki bacağını kaybetmesine rağmen mesleğinden kopmadı. Yangın söndürme tüpünün patlaması sonucu yaşadığı kazanın ardından malulen emekli olan Zarplı, daha sonra engelli kadrosundan yeniden işe dönerek aynı kurumu, yani itfaiyeyi tercih etti.

Kazadan sonra yeniden hayata tutundu

2007 yılında yaşanan patlamanın ardından bir yıl boyunca tedavi gören, iki bacağına elektronik protez takılan evli ve iki çocuk babası Zarplı, ailesinin, yakınlarının ve belediyenin desteğiyle yeniden hayata tutundu. Engelli kadrosuyla görevine dönen Zarplı, bugün Güzelbahçe İtfaiye Grubu santralinde çalışıyor. Gelen ihbarları değerlendirip ekipleri olay yerine yönlendiren Zarplı, “Fiziki olarak görevim değişti ama mesleğimden hiç emekli olmadım” dedi.

“Mesleğime hiç küsmedim”

Kazanın ardından zorlukları kabullenip mesleğine dört elle sarıldığını anlatan Zarplı, “İnsana dokunabilmenin hazzını alan biri, o duygudan kolay kolay vazgeçmez. Benim için önemli olan, kaldığım yerden devam etmekti. Çünkü burası bir aile ve aidiyet duygusu çok güçlü” sözleriyle mesleğine olan bağlılığını dile getirdi.

Teşkilata “Vazife malulü” unvanını kazandırdı

Zarplı, yalnızca kendi mücadelesiyle değil, aynı zamanda itfaiye teşkilatının da önemli bir kazanım elde etmesini sağladı. Devlet tarafından “vazife malulü” unvanıyla onurlandırılan Zarplı, bu sıfatı alan ilk itfaiyeci oldu. “Bu önemli bir vasıf. Malul duruma düşen tüm personelin vazife malulü olarak kabul edilmesi çok değerli” dedi.

“Sahadan kopmak kolay değil”

Sahada görev yapmayı özlediğini ifade eden Zarplı, “Bu yıl çok yangın çıktı. Hep arkadaşlarımın yanında olmak, onlarla müdahale etmek istedim. Sahada olmayı çok özlüyorum. Eğer bu kaza yaşanmasaydı, asla kopmazdım” diye konuştu.

Genç itfaiyecilere örnek oluyor

Zarplı, tecrübeleriyle genç itfaiye personeline yol gösteriyor. 15 yıllık itfaiye çavuşu Emrah Çeker, “Umutsuzluğa kapıldığımızda ondan güç alıyoruz” derken, 13 yıllık personel Hasan Cengiz Güneş ise, “Onun biriktirdiği tecrübeler bize yol gösteriyor. Bizim için büyük bir şans” ifadelerini kullandı. Yeni başlayan Serkan Yılmaz da, “Mümtaz ağabey bize riskli durumlarda öncelikle kendi güvenliğimizi sağlamamız gerektiğini öğretiyor. Onun tecrübeleri bizim için büyük bir rehber” dedi.